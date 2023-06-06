道瓊斯工業平均指數收跌199點，跌幅0.6%，報33562點。標普500指數收跌8點，跌幅0.21%，報4273點。納斯達克綜合指數收跌11點，或0.09%，報13229點。

3M跌4.44%，報97.98美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累29點，而Amgen升1.75%，報221.88元，貢獻道指25點。

科技股方面，蘋果收市報179.58元，跌0.75%，谷歌母公司Alphabet收市報126.01元，升1.07%，亞馬遜收市報125.3元，升0.84%，Facebook收市報271.39元，跌0.44%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.49%，報459點。德國DAX指數收跌0.55%，報15963點；法國CAC 40指數跌0.96%，報7200點；英國富時100指數收跌0.1%，報7599點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.46%，報6386點。

美國2年期債息曾跌最多1.62%，是6月1日後最大跌幅。曾低見4.4242厘，是6月2日4.3285厘後最低。收市報4.4659厘，是6月1日後收市新低，當日報4.3408厘。

美國10年期債息曾跌最多0.93%，是6月1日後最大跌幅。低見3.6563厘，是6月2日3.597厘後最低。收市報3.6831厘，是6月1日後收市新低，當日報3.595厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至77.212基點，收報78.695基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至161.039基點，是5月30日156.223基點後窄。收報162.316基點，是5月30日後收市新高。

道指曾跌最多0.62%，是5月31日後最大跌幅。低見33552.79點，是6月2日33187.58點後最低。收市報33562.86點，是6月1日後收市新低，當日報33061.57點。

標指曾跌最多0.36%，是5月31日後最大跌幅。低見4266.82點，是6月2日4241.01點後最低。收市報4273.79點，是6月1日後收市新低，當日報4221.02點。

納指曾跌最多0.35%，是5月31日後最大跌幅。低見13194.95點，是6月2日13125.86點後最低。收市報13229.43點，是6月1日後收市新低，當日報13100.98點。

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