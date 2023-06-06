moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美債息降 道指跌199點 蘋果推混合實境(MR)Vision Pro 股價先升後跌

美債息回落，美債息倒掛收窄，美股先升後跌。美國服務業成長幾近停滯，料支持聯儲局本月暫停加息。SEC起訴幣安及趙長鵬，要求法院凍結該公司資產。蘋果發布備受期待的混合實境(MR)頭顯Vision Pro，售價3499美元，計劃2024年初率先在美國上市，蘋果股價在新品發布日先升後跌。

道瓊斯工業平均指數收跌199點，跌幅0.6%，報33562點。標普500指數收跌8點，跌幅0.21%，報4273點。納斯達克綜合指數收跌11點，或0.09%，報13229點。

3M跌4.44%，報97.98美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累29點，而Amgen升1.75%，報221.88元，貢獻道指25點。

科技股方面，蘋果收市報179.58元，跌0.75%，谷歌母公司Alphabet收市報126.01元，升1.07%，亞馬遜收市報125.3元，升0.84%，Facebook收市報271.39元，跌0.44%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.49%，報459點。德國DAX指數收跌0.55%，報15963點；法國CAC 40指數跌0.96%，報7200點；英國富時100指數收跌0.1%，報7599點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.46%，報6386點。

美國2年期債息曾跌最多1.62%，是6月1日後最大跌幅。曾低見4.4242厘，是6月2日4.3285厘後最低。收市報4.4659厘，是6月1日後收市新低，當日報4.3408厘。

美國10年期債息曾跌最多0.93%，是6月1日後最大跌幅。低見3.6563厘，是6月2日3.597厘後最低。收市報3.6831厘，是6月1日後收市新低，當日報3.595厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至77.212基點，收報78.695基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至161.039基點，是5月30日156.223基點後窄。收報162.316基點，是5月30日後收市新高。

道指曾跌最多0.62%，是5月31日後最大跌幅。低見33552.79點，是6月2日33187.58點後最低。收市報33562.86點，是6月1日後收市新低，當日報33061.57點。

標指曾跌最多0.36%，是5月31日後最大跌幅。低見4266.82點，是6月2日4241.01點後最低。收市報4273.79點，是6月1日後收市新低，當日報4221.02點。

納指曾跌最多0.35%，是5月31日後最大跌幅。低見13194.95點，是6月2日13125.86點後最低。收市報13229.43點，是6月1日後收市新低，當日報13100.98點。

 

其他報道

北水增持中石化 減持盈富