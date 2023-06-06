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美證交起訴幣安及趙長鵬違反證券業規定 要求法院凍結資產

美國證券交易委員會(SEC)起訴幣安及其行政總裁趙長鵬挪用客戶資金，誤導投資者和監管機構，違反證券業規定，並要求法院凍結該公司資產。

在周一提交美國聯邦法院的136頁訴狀中，SEC披露了幣安及趙長鵬一系列涉嫌違法的行為。該監管機構表示，多年來幣安允許美國人不當開設賬戶和進行交易，藐視「了解你的客戶」(KYC)這一基本規則。

SEC主席Gary Gensler在一份聲明中指出，「我們認為趙長鵬和幣安旗下實體的行為涉嫌欺騙、利益衝突、披露缺失和蓄意逃避法律」，「公眾應該警惕，不要將來之不易的資產參與或在這類非法平台投資」。

SEC要求法院凍結幣安資產並指定一名接管人。通常只有在SEC擔心企業財產可能丟失或被隱瞞的情況下才會提出此類要求。

SEC表示，幣安不當發行和出售代幣BNB和BUSD。SEC指控幣安與其美國附屬公司實際上並不相互獨立，並且在沒有向SEC註冊的情況下，不當行使了交易所，經紀商和清算機構的職能。

SEC表示，自2021年8月以來，幣安不要求有賬戶提現限制的客戶在開設賬戶時提交任何KYC信息，允許他們繞過反洗錢限制。

SEC指責幣安誤導投資者，使人們以為美國子公司採取了措施防止操縱交易的發生。但「所謂的控制實際上不存在，」該訴狀稱至少從2019年9月到2022年6月，由趙長鵬擁有和控制的交易公司Sigma Chain通過「洗售交易」(wash trading)來人為地抬高幣安美國子公司Binance.US的交易量。

幣安對SEC指控表示「失望」，稱之前已與SEC進行了真誠協商以解決此事，SEC在一些方面被誤導。幣安稱，「雖然我們認真對待SEC的指控，但他們不應將我們視作SEC執法行動的對象，更不用說這種緊急行動了。我們將大力捍衛我們的平台」。

幣安表示，是其他監管部門的行動引起了SEC的反應。該公司在一份聲明中說，「由於我們的規模和全球知名度，幣安發現自身很容易陷入美國監管拉鋸戰中」。

訴訟消息宣布後，比特幣一度下跌6.7%，創近三個月來最大跌幅。

 

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