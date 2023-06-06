個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.5%，折合報336.5元；阿里巴巴（9988）跌0.07%，折合報82.69元；美團（3690）升0.46%，折合報122.16元；匯控（0005）無升跌，折合報59.15元；建行（0939）跌0.48%，折合報5.08元。

道期現跌0.132%；標期現跌0.14%；納期現跌0.19%。日股現跌0.7%，韓股休市，澳股現跌0.73%。

VIX指數隔晚升0.89%或0.13點，報14.73點。

紐油現跌0.31%或0.23美元，報71.92美元；布油現跌0.26%或0.19美元，報76.51美元；金價現跌0.03%或0.7美元，報1961.16美元；LME 銅期貨隔晚升1.18%或98美元，報8335美元。美國10年期債息現升0.1%或0.0038厘，報3.6869厘。

今日焦點股份可留意：

恒大物業（6666）連出兩個年度業績，22年度扭虧但轉負資產近16億人幣。

恒宇（2448）配股集資3200萬元。

中遠海運（1138）擬向4家子公司提供擔保。

長城汽車（2333）5月銷量按年升26%。

雅居樂（3383）5月份銷售按年跌3成至42億元人幣。

碧桂園（2007）5月份銷售按年跌3成至182億元人幣。

吉利（0175）5月銷量增35%，完成目標33%，多項數據未再披露，首披寶騰累售增44%。

長實（1113）旗下物業奪6個地產項目大獎。

周企、遠展（0035）旗下澳洲渡假村延期至明年4月開幕。

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