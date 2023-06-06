在Vision Pro發布後，蘋果股價回吐漲幅，收市報179.58元，跌0.75%。行政總裁庫克在展示會上表示，「這標志著一段旅程的開始」，「如同 Mac 將我們帶入個人運算時代，iPhone 將我們帶入流動運算時代，Apple Vision Pro 就將帶我們進入空間運算時代。Vision Pro 奠基於 Apple 數十年的創新基礎，Vision Pro 獨步全球，是前所未見的創舉，帶來革命性的全新輸入系統與數以千計種創新。它為使用者釋放絕佳體驗，並為開發者帶來振奮人心的新機會」。

Vision Pro將擁有自己的作業系統，稱為Vision OS。該公司將新界面描述為「空間計算」。一項名為EyeSight的功能可以在附近有人出現時將用戶的眼睛顯示在頭戴式設備外觀上。該產品還可以在用戶戴上該設備時將身邊其他人的身影顯示在其視野中，以使用戶與外界保持更多互動。

該設備將擁有一個所謂的「數字皇冠」，類似Apple Watch，便於用戶在擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)之間切換。蘋果公司表示，為了保證產品的舒適度，開發人員研究了數千人的頭部並申請了5,000多項專利。

迪士尼行政總裁Bob Iger也參加了演示會，他表示，迪士尼+流媒體服務將在Apple Vision Pro推出之日應用於該設備。迪士尼收市升0.25%，報91美元。

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