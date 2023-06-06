moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開8點 科指升0.18% 京東升2.4%

恒指今早高開8點或0.05%，報19117點，大市成交金額10億元；國指今早高開7點或0.13%，報6471點。恒生科技指數開市報3847點，升0.18%。上升股份比例為6.19%，下跌為4.72%，無升跌為89.07%。

藍籌26隻升，27隻下跌，27隻無升跌。京東（9618）升2.46%，報141.8元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌1.45%，報98.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，10隻下跌，14隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報141.8元，升2.46%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報10.6元，跌2.39%。

恒指續高於10天線(18806.77點)，上試20天線(19271.72點)。科指續高於10天線(3743.91點)、20天線(3809.13點)。

恒大物業（6666）連出兩個年度業績，22年度扭虧但轉負資產近16億人幣。停牌。

恒宇（2448）配股集資3200萬元。開市報0.246元，升14.95%。

中遠海運（1138）擬向4家子公司提供擔保。無成交，報6.8元。

長城汽車（2333）5月銷量按年升26%。開市報8.3元，升1.84%。

雅居樂（3383）5月份銷售按年跌3成至42億元人幣。無成交，報1.27元。

碧桂園（2007）5月份銷售按年跌3成至182億元人幣。開市報1.45元，跌0.68%。

吉利（0175）5月銷量增35%，完成目標33%，多項數據未再披露，首披寶騰累售增44%。開市報9.42元，升0.43%。

長實（1113）旗下物業奪6個地產項目大獎。開市報44元，跌0.34%。

周企、遠展（0035）旗下澳洲渡假村延期至明年4月開幕。無成交，報1.97元。

破頂股表現

破頂股包括，智欣集團控股（2187）創上市新高，見7.32元，開市報7.32元，升0.97%；梅斯健康（2415）創上市新高，見11.3元，開市報11.3元，升1.8%；安領國際（1410）創52周高，見0.84元，開市報0.84元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括百果園集團（2411）低見5.05元，開市報5.05元，跌0.98%。

異動股

上升異動股，包括，恆宇集團（2448）開市報0.246元，升14.95%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.29元，升9.43%；融科控股（2323）開市報0.027元，升8%；諾發集團（1360）開市報0.03元，升7.14%；OKURA HOLDINGS（1655）開市報0.38元，升5.56%；鋑聯控股（0459）開市報0.134元，升5.51%；南方通信（1617）開市報0.115元，升5.5%；信懇智能（1967）開市報24.1元，升4.78%；中國新電信（8167）開市報0.077元，升4.05%；優然牧業（9858）開市報1.87元，升3.89%。

下跌異動股，包括，力量發展（1277）開市報0.55元，跌11.29%；新源萬恒控股（2326）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；天譽置業（0059）開市報0.014元，跌6.67%；統一企業中國（0220）開市報6.65元，跌5.94%；金山雲（3896）開市報2.67元，跌5.32%；天源集團（6119）開市報0.38元，跌5%；中國心連心化肥（1866）開市報3.91元，跌4.4%；BC科技（0863）開市報2.46元，跌4.28%；四川成渝高速公路（0107）開市報2.09元，跌4.13%；維力生活科技（1703）開市報0.47元，跌4.08%。

 

其他報道

蘋果推出混合實境(MR)頭戴式設備Apple Vision Pro

港股ADR跌21點 夜期低水38點 美期亞股跌

美證交起訴幣安及趙長鵬違反證券業規定 要求法院凍結資產

美債息降 道指跌199點 蘋果推混合實境(MR)Vision Pro 股價先升後跌

北水增持中石化 減持盈富