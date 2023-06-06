恒指今早高開8點或0.05%，報19117點，大市成交金額10億元；國指今早高開7點或0.13%，報6471點。恒生科技指數開市報3847點，升0.18%。上升股份比例為6.19%，下跌為4.72%，無升跌為89.07%。
藍籌26隻升，27隻下跌，27隻無升跌。京東（9618）升2.46%，報141.8元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌1.45%，報98.25元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，10隻下跌，14隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報141.8元，升2.46%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報10.6元，跌2.39%。
恒指續高於10天線(18806.77點)，上試20天線(19271.72點)。科指續高於10天線(3743.91點)、20天線(3809.13點)。
恒大物業（6666）連出兩個年度業績，22年度扭虧但轉負資產近16億人幣。停牌。
恒宇（2448）配股集資3200萬元。開市報0.246元，升14.95%。
中遠海運（1138）擬向4家子公司提供擔保。無成交，報6.8元。
長城汽車（2333）5月銷量按年升26%。開市報8.3元，升1.84%。
雅居樂（3383）5月份銷售按年跌3成至42億元人幣。無成交，報1.27元。
碧桂園（2007）5月份銷售按年跌3成至182億元人幣。開市報1.45元，跌0.68%。
吉利（0175）5月銷量增35%，完成目標33%，多項數據未再披露，首披寶騰累售增44%。開市報9.42元，升0.43%。
長實（1113）旗下物業奪6個地產項目大獎。開市報44元，跌0.34%。
周企、遠展（0035）旗下澳洲渡假村延期至明年4月開幕。無成交，報1.97元。
破頂股包括，智欣集團控股（2187）創上市新高，見7.32元，開市報7.32元，升0.97%；梅斯健康（2415）創上市新高，見11.3元，開市報11.3元，升1.8%；安領國際（1410）創52周高，見0.84元，開市報0.84元，無升跌。
1隻股份創上市新低，包括百果園集團（2411）低見5.05元，開市報5.05元，跌0.98%。
異動股
上升異動股，包括，恆宇集團（2448）開市報0.246元，升14.95%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.29元，升9.43%；融科控股（2323）開市報0.027元，升8%；諾發集團（1360）開市報0.03元，升7.14%；OKURA HOLDINGS（1655）開市報0.38元，升5.56%；鋑聯控股（0459）開市報0.134元，升5.51%；南方通信（1617）開市報0.115元，升5.5%；信懇智能（1967）開市報24.1元，升4.78%；中國新電信（8167）開市報0.077元，升4.05%；優然牧業（9858）開市報1.87元，升3.89%。
下跌異動股，包括，力量發展（1277）開市報0.55元，跌11.29%；新源萬恒控股（2326）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；天譽置業（0059）開市報0.014元，跌6.67%；統一企業中國（0220）開市報6.65元，跌5.94%；金山雲（3896）開市報2.67元，跌5.32%；天源集團（6119）開市報0.38元，跌5%；中國心連心化肥（1866）開市報3.91元，跌4.4%；BC科技（0863）開市報2.46元，跌4.28%；四川成渝高速公路（0107）開市報2.09元，跌4.13%；維力生活科技（1703）開市報0.47元，跌4.08%。
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