恒指今早高開8點或0.05%，報19117點，大市成交金額10億元；國指今早高開7點或0.13%，報6471點。恒生科技指數開市報3847點，升0.18%。上升股份比例為6.19%，下跌為4.72%，無升跌為89.07%。