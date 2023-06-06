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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見近三周低 港元貶值見三周最弱

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌12.56點子至4.17982%，是5月15日後最低，當日報4.17131%，對上一次連跌2日是5月24日，當日拆息報4.37917%。

港元現報7.8404元貶值21點子，曾貶值最多26點子，報7.8409元，是5月15日7.8451元後最弱。今早亦曾升值最多12點子，報7.8371元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升6.35點子至2.01357%；1星期HIBOR跌33.24點子至3.09881%；2星期HIBOR跌25.16點子至3.43262%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌7.12點子至4.58292%；6個月期HIBOR跌2.24點子至4.72405%；12個月期HIBOR跌3.13點子至4.81833%。

美元指數現報103.942貶值0.06點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(6月2日)報5.18857%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6685%，終止單日收窄，利差是2023年5月31日後最闊，當日差距為-0.6841%。

對上一次終止單日收窄，是2023年5月31日，當日利差報-0.6841%。

 

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