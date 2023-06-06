恒指今早高開8點，高位升268點，低位跌64點，半日高低波幅333點。非必需消費品、能源、地產股推動大市。全市上升股份比例為25.76%，下跌為23.09%，無升跌為51.14%。

恒指半日升98點或0.51%，報19206點，大市成交金額553億元；國指升57點或0.89%，報6521點。恒生科技指數收報3865點，升0.64%。

藍籌股成交金額199.97億元，佔大市成交36.16%；科指成份股成交金額96.25億元，佔大市成交17.4%；國指成份股成交金額176.86億元，佔大市成交31.98%。

窩輪及牛熊證成交金額增加21.5%，至117.71億元，佔大市成交21.26%。牛熊證成交金額65.97億元，增加43.62%；窩輪成交金額51.73億元，增加1.55%。

友邦（1299）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。

藍籌53隻升，24隻下跌，3隻無升跌。龍湖（0960）升9.4%，收報18.62元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌3.1%，收報17.52元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，14隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.08元，升6.81%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報25.75元，跌2.46%。

恒指曾升穿20天線(19276.2點)。科指續高於10天線(3745.69點)、20天線(3810.02點)。

北水南下合計淨流出28.89億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出3.62億元人民幣，較上日減少70.21%，連續第2日流出，累計流出15.77億元。

創科（0669）再遭沽空機構狙擊 涉藉欺詐家得寶獲利 曾跌逾7%。見52周低68.65元，收報72.2元，跌2.37%。

匯豐（0005）擬取代瑞信 明年4月舉辦全球投資峰會。收報58.75元，跌0.68%。

恒大物業（6666）連出兩個年度業績，22年度扭虧但轉負資產近16億人幣。停牌。

恒宇（2448）配股集資3200萬元。收報0.23元，升7.48%。

中遠海運（1138）擬向4家子公司提供擔保。收報6.82元，升0.29%。

長城汽車（2333）5月銷量按年升26%。收報8.49元，升4.17%。

雅居樂（3383）5月份銷售按年跌3成至42億元人幣。收報1.34元，升5.51%。

碧桂園（2007）5月份銷售按年跌3成至182億元人幣。收報1.55元，升6.16%。

吉利（0175）5月銷量增35%，完成目標33%，多項數據未再披露，首披寶騰累售增44%。收報9.46元，升0.85%。

長實（1113）旗下物業奪6個地產項目大獎。收報43.95元，跌0.45%。

周企、遠展（0035）旗下澳洲渡假村延期至明年4月開幕。收報1.98元，升0.51%。

破頂股表現

破頂股包括，智欣集團控股（2187）創上市新高，見7.9元，收報7.78元，升7.31%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.46元，收報3.4元，升5.26%；禪遊科技（2660）創上市新高，見4.34元，收報4.25元，升1.19%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1066.75元，收報1066.75元，升0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1070.7元，收報1070.7元，升0.08%；力盟科技（2405）創上市新高，見4.09元，收報4.02元，升5.24%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.26元，收報1.24元，升3.33%；梅斯健康（2415）創上市新高，見12.06元，收報12.04元，升8.47%；陽光紙業（2002）創52周高，見2.9元，收報2.88元，跌0.35%；伊泰（3948）創52周高，見17.08元，收報17.02元，升1.79%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.163元，收報0.145元，跌3.97%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.078元，收報0.075元，升1.35%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.12元，收報3.09元，升2.32%；環亞國際醫療集團（1143）創52周高，見2.75元，收報2.6元，升3.59%；中國利郎（1234）創52周高，見4.28元，收報4.27元，升0.71%；嘉士利集團（1285）創52周高，見1.32元，收報1.27元，跌2.31%；安領國際（1410）創52周高，見0.84元，收報0.77元，跌8.33%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，北京京客隆（0814）低見0.5元，收報0.5元，跌12.28%；歐康維視生物（1477）低見6.51元，收報6.86元，升2.69%；遠大住工（2163）低見3.08元，收報3.13元，跌4.28%；老恒和釀造（2226）低見0.7元，收報0.71元，跌1.39%；華滋國際海洋（2258）低見0.221元，收報0.221元，跌9.05%；百果園集團（2411）低見4.83元，收報5.2元，升1.96%；康希諾生物（6185）低見28.4元，收報29.05元，無升跌；星亞控股（8293）低見0.018元，收報0.018元，跌5.26%；南方太陽能（3134）低見6.7元，收報6.735元，跌0.96%；ＸＬ二博時中創業（7234）低見5.535元，收報5.64元，跌0.53%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，大同機械（0118）低見0.241元，收報0.241元，跌7.31%；申萬宏源香港（0218）低見0.4元，收報0.4元，跌3.61%；寶新置地（0299）低見0.45元，收報0.45元，跌10%；ALCO HOLDINGS（0328）低見1.22元，收報1.33元，無升跌；延長石油國際（0346）低見0.6元，收報0.61元，跌10.29%；大中華金融（0431）低見0.109元，收報0.115元，跌3.36%；中國華星（0485）低見0.172元，收報0.19元，升5.56%；高山企業（0616）低見0.013元，收報0.013元，無升跌；威華達控股（0622）低見0.234元，收報0.234元，跌1.68%；創科實業（0669）低見68.65元，收報72.2元，跌2.37%。

異動股

上升異動股，包括，OKURA HOLDINGS（1655）收報0.48元，升33.33%；怡俊集團（2442）收報1.64元，升26.15%；諾發集團（1360）收報0.035元，升25%；萬裕科技（0894）收報0.58元，升22.11%；時代中國（1233）收報0.7元，升20.69%；雲南水務（6839）收報0.36元，升20%；百利達集團控股（8179）創52周高，見0.225元，收報0.213元，升18.99%；森浩集團（8285）收報0.059元，升18%；合景泰富（1813）收報0.82元，升17.14%。

下跌異動股，包括，朗華國際集團（8026）收報0.28元，跌26.32%；所羅門環球控股（8133）見52周低0.079元，收報0.081元，跌19.8%；高偉電子（1415）收報15.8元，跌16.14%；民商創科（1632）收報0.32元，跌14.67%；越南製造加工出口（0422）收報0.83元，跌14.43%；未來發展控股（1259）收報0.042元，跌14.29%；盛良物流（8292）收報0.163元，跌13.3%；中國科技產業集團（8111）見52周低0.056元，收報0.056元，跌12.5%；北京京客隆（0814）創上市新低，見0.5元，收報0.5元，跌12.28%。

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