陳偉明指，美國爆出債務危機後，美元避險需求轉多，令美匯轉強，人民幣轉弱，拖累港股向下，恒指跌至18000水平已大致反映中國經濟的悲傷預期及利淡因素。目前美國債務危機已經解決，加上人民幣匯價跌勢喘定，料當美國加息見頂訊號較為明確後，將可推動恒指衝上。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股及A股股估值不高，有條件追落後，惟反彈空間不多，因缺乏「領頭羊」股份。他指出，美國納斯達克及台股現顯著升幅，分別靠微軟及台積電等領升，惟港股暫無催化劑股份，指數升後無以為繼。

今年下半年，植耀輝看好旅遊及消費概念股，包括銀娛（0027）、新秀麗（1910），油股中海油（0883）、神華（1088）等。至於科技股，陳偉明指可待跌至低位博反彈，建議短炒，長線則看好中特股。

新股方面，耀才集團執行董事兼行政總裁許繹彬直言，形容新股市場為一潭死水，即使早前有周杰倫概念股巨星傳奇（6683），惟認購反應一般。他指港股仍處於低水平，成交亦低，需要市況轉好新股才有突圍機會。

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