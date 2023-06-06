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耀才調查：有7成投資者料下半年恒指上20000點 首選科技股

耀才證券進行一項調查顯示，有7成投資者認為港股下半年仍會在20000 點以上，當中4成認為恒指達22000點，在投資板塊方面，受訪者依然首選科技股。

調查反映，最多人擔心人民幣持續的弱勢影響市況，其次則擔心中美互相制裁行動，全球股市會受損。雖然近月港股氣氛低迷，仍有近5成投資者會於下半年投資港股；有興趣投資港期及環期上升至近3成；而有意参與美股及日股買賣的百份比，則比去年上升近10%。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，除港股以外。投資者亦可多加留意美股及日股，當中尤其看好美國AI概念股，如英偉達（美：NVDA）、艾司摩爾（美：ASML）等。

耀才集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，雖然近日港股投資金額有所下跌，但投資者亦有個別資金放於美股或其他海外市場，整體集團交易量未有減少。

至於即將推出的人民幣雙櫃檯交易，許繹彬指，公司近日有進行測試，過程順暢。他又認為即使新制度擴闊投資範圍，對集團來說「冇難度」，亦欣然看見產品多元化。

 

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