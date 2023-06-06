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北水午後加速流出 創近2年最多 恒指跌9點 國指跑贏連升3日

SEC起訴幣安並要求凍結資產，引發比特幣隔晚急挫6%，美股隔晚亦由升轉跌，比特幣於亞洲時段表現靠穩，港股今早輕微高開8點後，曾升最多268點，但在3日累升逾千點後出現調整，北水由昨日大舉流入轉為全日大舉流出81億，見2021年7月以來最多，當中，午後流出達53億，較上午增90%。

近期港股炒作資金撈底，暫時忘卻內地經濟增長放緩、中美外交等因素，午後當再傳出烏克蘭一座水壩遭炸毀，美期、美債、人民幣、港元齊齊偏弱，港股亦由升轉跌，北水亦加速流走。國際原子能機構其後稱，扎波羅熱核電站並不立即面臨核安全風險，恒指止住跌勢，未有進一步下跌。內地股市收市後，傳內地大型銀行評估下調存款利率，恒指曾轉升不足40點後又再轉跌，全日收市跌9點。觀望明日內地公布的進出口數據。

焦點股創科（0669）遭沽空狙擊，股價創3年新低。近日獲資金追捧的盈富（2800），再成為全日成交最多的股份，達122億元。

恒指今早高開8點，高位升268點，低位跌74點，全日高低波幅344點。通訊服務、金融、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為27.54%，下跌為31.57%，無升跌為40.87%。

恒指收市跌9點或0.05%，報19099點，大市成交金額1024億元，較上日增加2.59%；國指升15點或0.24%，報6479點。恒生科技指數收報3834點，跌0.17%。

藍籌股成交金額362.68億元，佔大市成交35.41%；科指成份股成交金額96.25億元，佔大市成交9.39%；國指成份股成交金額176.86億元，佔大市成交17.27%。

窩輪及牛熊證成交金額增加21.5%，至117.71億元，佔大市成交21.26%。牛熊證成交金額65.97億元，增加43.62%；窩輪成交金額51.73億元，增加1.55%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。美團（3690）、平保（2318）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌44隻升，31隻下跌，5隻無升跌。龍湖（0960）升7.76%，收報18.34元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌4.73%，收報70.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報3.99元，升4.45%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報25.45元，跌3.6%。

恒指20天線(19270.83點)得而復失。科指續高於20天線(3808.47點)。

北水南下合計淨流出81.3億元，終止單日流入，是2021年7月28日後最多，當日流出133.43億。南水北上合計淨流出10.77億元人民幣，較上日減少11.31%，連續第2日流出，累計流出22.92億元。

三大指數中，以國指表現較為突出。國指曾升最多1.9%，高見6586.46點，是5月23日6753.33點後最高。收市報6479.64點，是5月23日後收市新高，當日報6603.57點。連升3日，累計升330點，對上一次連升3日是5月8日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月26日。

午後消息股表現

內地大型銀行據報擬進一步下調存款利率 以提振經濟及降成本。工行（1398）收報4.29元，升0.47%；建行（0939）收報5.09元，跌0.2%；中國銀行（3988）收報3.13元，升0.32%；農業銀行（1288）收報3元，跌0.33%。

大摩唱好中車（1766）、收報4.78元，跌0.21%。時代電氣（3898）收報30.8元，跌0.96%。

大摩唱好中石油（0857）、收報5.51元，升2.61%。中海油（0883）收報12.22元，升0.16%。

今早及隔晚消息股表現

創科（0669）再遭沽空機構狙擊，涉藉欺詐家得寶獲利，創科曾跌最多7.17%，是2月23日後最大跌幅，當日跌幅為19.35%。低見68.65元，是2020年6月2日68.65元後最低。今日收市跌4.73%，報70.45元，是2020年6月15日後收市新低，當日報70.35元。

匯豐（0005）擬取代瑞信 明年4月舉辦全球投資峰會。收報59.05元，跌0.17%。

恒大物業（6666）連出兩個年度業績，22年度扭虧但轉負資產近16億人幣。停牌。

恒宇（2448）配股集資3200萬元。收報0.228元，升6.54%。

中遠海運（1138）擬向4家子公司提供擔保。收報6.76元，跌0.59%。

長城汽車（2333）5月銷量按年升26%。收報8.49元，升4.17%。

雅居樂（3383）5月份銷售按年跌3成至42億元人幣。收報1.34元，升5.51%。

碧桂園（2007）5月份銷售按年跌3成至182億元人幣。收報1.55元，升6.16%。

吉利（0175）5月銷量增35%，完成目標33%，多項數據未再披露，首披寶騰累售增44%。收報9.46元，升0.85%。

長實（1113）旗下物業奪6個地產項目大獎。收報43.95元，跌0.45%。

周企、遠展（0035）旗下澳洲渡假村延期至明年4月開幕。收報1.98元，升0.51%。

破頂股表現

破頂股包括，智欣集團控股（2187）創上市新高，見8元，收報7.99元，升10.21%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.47元，收報3.36元，升4.02%；禪遊科技（2660）創上市新高，見4.34元，收報4.3元，升2.38%；天韻國際控股（6836）創上市新高，見2.78元，收報2.78元，升19.31%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8390.05元，收報8390.05元，升0.03%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1066.75元，收報1066.75元，升0%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1030.65元，收報1030.65元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見837.5元，收報837.5元，升0.07%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1070.7元，收報1070.7元，升0.08%；安碩中國國債－Ｒ（82829）創上市新高，見52.12元，收報52.12元，升0.04%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83122）創上市新高，見160.9元，收報160.9元，升0.03%；力盟科技（2405）創上市新高，見4.33元，收報4.18元，升9.42%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.26元，收報1.21元，升0.83%；梅斯健康（2415）創上市新高，見12.4元，收報12.14元，升9.37%；綠竹生物（2480）創上市新高，見37元，收報35.5元，升21.99%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.19元，收報1.19元，無升跌；陽光紙業（2002）創52周高，見2.9元，收報2.88元，跌0.35%；伊泰（3948）創52周高，見17.08元，收報17.04元，升1.91%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.163元，收報0.145元，跌3.97%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.078元，收報0.072元，跌2.7%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.12元，收報3.09元，升2.32%；環亞國際醫療集團（1143）創52周高，見2.75元，收報2.6元，升3.59%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；中國利郎（1234）創52周高，見4.28元，收報4.24元，無升跌。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，北京京客隆（0814）低見0.5元，收報0.54元，跌5.26%；鑫達投資控股（1281）低見0.058元，收報0.058元，跌3.33%；歐康維視生物（1477）低見6.51元，收報6.97元，升4.34%；中國中免（1880）低見118元，收報118.7元，跌3.57%；ＢＯＳＳ直聘（2076）低見66元，收報66元，跌5.58%；遠大住工（2163）低見3.05元，收報3.15元，跌3.67%；萬寶盛華（2180）低見6.24元，收報6.24元，跌2.95%；老恒和釀造（2226）低見0.7元，收報0.74元，升2.78%；華滋國際海洋（2258）低見0.221元，收報0.226元，跌7%；百果園集團（2411）低見4.8元，收報5.1元，無升跌。

59隻股份創52周低，其中十隻包括，中國汽車內飾（0048）低見0.239元，收報0.239元，跌4.4%；大同機械（0118）低見0.241元，收報0.241元，跌7.31%；申萬宏源香港（0218）低見0.4元，收報0.4元，跌3.61%；寶新置地（0299）低見0.45元，收報0.45元，跌10%；ALCO HOLDINGS（0328）低見1.22元，收報1.33元，無升跌；延長石油國際（0346）低見0.6元，收報0.61元，跌10.29%；大中華金融（0431）低見0.109元，收報0.114元，跌4.2%；協鑫新能源（0451）低見0.48元，收報0.49元，跌2%；中國華星（0485）低見0.172元，收報0.2元，升11.11%；高山企業（0616）低見0.013元，收報0.013元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，拉近網娛（8172）收報0.056元，升36.59%；怡俊集團（2442）收報1.69元，升30%；諾發集團（1360）收報0.036元，升28.57%；國茂控股（8428）收報0.49元，升27.27%；綠竹生物（2480）創上市新高，見37元，收報35.5元，升21.99%；中國高精密（0591）收報0.295元，升21.9%；時代中國（1233）收報0.7元，升20.69%；亞洲資源（0899）收報0.122元，升19.61%；天韻國際控股（6836）創上市新高，見2.78元，收報2.78元，升19.31%；飛揚集團（1901）收報1.3元，升19.27%；時代中國控股（1233）收報0.69元，升18.97%。

下跌異動股，包括，太和控股（0718）見52周低0.03元，收報0.032元，跌30.43%；中國金典集團（8281）收報0.18元，跌26.23%；映美控股（2028）收報0.135元，跌21.97%；越南製造加工出口（0422）收報0.76元，跌21.65%；中國環保科技（0646）收報0.405元，跌20.59%；高偉電子（1415）收報15.24元，跌19.11%；所羅門環球控股（8133）見52周低0.079元，收報0.082元，跌18.81%；盛良物流（8292）收報0.156元，跌17.02%；未來發展控股（1259）收報0.041元，跌16.33%；亦辰集團（8365）收報0.385元，跌16.3%；高偉電子（1415）收報15.8元，跌16.14%。

 

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