Europ Assistance Group行政總裁Antoine Parisi表示：「Europ Assistance目前在歐洲、拉美及北美享有領先地位。隨著此次收購及近期的數項投資，我們正加速成為亞太地區的領導者，並進一步加強我們在各個產品線及分銷渠道的全球定位。」

自2019年起，Europ Assistance先後在中國、印度及法屬太平洋地區開展業務，在泰國、馬來西亞及新加坡設立辦事處，以及收購Mapfre Assistencia的澳洲及中東子公司並擴展業務。Europ Assistance Group行政總裁（移動及國際）Pascal Baumgarten表示：「是次收購 AXAPartners部份業務，將增強我們在泰國及馬來西亞的影響力，並延伸至香港及台灣，及重返日本市場。我們將為上述地區的客戶提供全面的援助服務（包括旅遊、汽車及個人支援服務）。與此同時，我們亦會與亞洲及全球合作夥伴，一同發展旅遊保險業務。」

AXA Partners是Inter Partner Assistance Hong Kong Limited的控股公司。Inter Partner Assistance Hong Kong Ltd行政總裁 Joseph Lee表示：「我們很高興成為Europ Assistance的一分子。憑藉Europ Assistance的全球影響力及資源，我們將在香港保持援助服務供應商的領導地位，並繼續為客戶提供卓越的服務。 」。

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