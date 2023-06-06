moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

德國一個州通過ESG立法 美債被列入投資黑名單

彭博社報道，德國巴登-符騰堡州今年通過一項關於ESG的法律，將可持續投資與盈利能力和流動性等更傳統的標準作為同等要求，在新例下，美債被列入投資黑名單。

巴登-符騰堡州是德國最富裕的地區之一，Mercedes-Benz 和博世等公司落戶於此。

今年該州通過一項法律，將可持續投資與盈利能力和流動性等更傳統的標準作為同等要求，從而影響到該州170億歐元（180億美元）資產中的五分之一。

法律通過時，很少有德國以外的國家給予太多關注，但事實證明具有國際影響。在新實施的環境、社會和治理(ESG)標準下，美國國債最終被列入投資黑名單，因美國未批准關於婦女權利和武器方面的一些條約。其他將被該政策排除在外的國家包括芬蘭、拉脫維亞和希臘。

巴登-符騰堡州這部法律主要影響的是該州股票和公司債券投資組合。該法律將《聯合國可持續發展目標》，《歐盟分類法》和《巴黎氣候變化協定》，作為未來投資決策的基礎。

不過，法律對美國國債的實際投資影響有限，巴登-符騰堡州的持倉並不高。事實上根據最新數據，德國持有的美債總體上只佔市場的一小部分，在24萬億美元的存續債務中僅佔850億美元，而且幾無跡象表明投資者的ESG考量總體上對美債市場有何影響。

 

其他報道

證監會為雙櫃台更新沽空指引 跨平台買、賣 被視為普通買賣

Europ Assistance收購AXA Partners在亞太地區多個市場援助業務

全日沽空金額170億 盈富沽空比率降至27% 仍為沽空金額最多股份

北水午後加速流出 創近2年最多 恒指跌9點 國指跑贏連升3日

華泰宣布成為認股證發行商 首批產品6號上市

中國大型銀行據報擬進一步下調存款利率 以提振經濟及降成本

大摩唱好中車、時代電氣

滬深三大指數全日低收 滬指跌1.15%

耀才調查：有7成投資者料下半年恒指上20000點 首選科技股