巴登-符騰堡州是德國最富裕的地區之一，Mercedes-Benz 和博世等公司落戶於此。

今年該州通過一項法律，將可持續投資與盈利能力和流動性等更傳統的標準作為同等要求，從而影響到該州170億歐元（180億美元）資產中的五分之一。

法律通過時，很少有德國以外的國家給予太多關注，但事實證明具有國際影響。在新實施的環境、社會和治理(ESG)標準下，美國國債最終被列入投資黑名單，因美國未批准關於婦女權利和武器方面的一些條約。其他將被該政策排除在外的國家包括芬蘭、拉脫維亞和希臘。

巴登-符騰堡州這部法律主要影響的是該州股票和公司債券投資組合。該法律將《聯合國可持續發展目標》，《歐盟分類法》和《巴黎氣候變化協定》，作為未來投資決策的基礎。

不過，法律對美國國債的實際投資影響有限，巴登-符騰堡州的持倉並不高。事實上根據最新數據，德國持有的美債總體上只佔市場的一小部分，在24萬億美元的存續債務中僅佔850億美元，而且幾無跡象表明投資者的ESG考量總體上對美債市場有何影響。

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