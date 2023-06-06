但是依年內季度至今表現，該行料第二季的表現繼續符合預期共識水平，尤其中場及博彩公司的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）已回復至疫情前的80%及65%水平，相對今年首季的65%及45%為多。其甚至預期圍繞澳門及中港的投資情緒會穩定下來，該行對澳門賭收表現看好看好，雖然近期濠賭股未有對利好消息作出反應，不過料好過預期的基本因素，最終會驅動濠賭股造好。

富瑞的報告則指出，6月份的賭收歷史均表現放慢，日均賭收只有約4.5億澳門元，比4月及6月的日均水平4.91億及5.02億澳門元為少，料市場的反應中性，相對上在澳門有經營並在美國上市的賭股表現更優於在港上市的濠賭股。但是其認為澳門市場的表現實際未有轉弱，只是增長較慢，從6月份開始，表現已經較今年首季為佳。其認為，澳門博彩市場的復蘇只處於初步階段。

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