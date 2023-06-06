國泰於2020年6月獲政府注資273億元，當中包括港府認購國泰195億元優先股，以及78億元過渡性貸款。優先股股息逐年遞增，首3年年利率3厘、第4年5厘、第5年7厘，餘下年期為9厘，股息以每半年支付一次。國泰過去五度延付政府股息，而今年是國泰償還股息的第3年，下一個計息日為8月，亦是3厘股息的「最後限期」。國泰於3月時表示，將於今年內向政府償還優先股股息。

國泰行政總裁林紹波表示，感謝政府和所有股東於疫情期間的大力支持，隨著旅遊限制撤銷和出行需求恢復，集團繼2022年實現整體經營正現金流後，2023 年至今繼續錄得經營正現金流。他指集團的財務狀況持續穩健，現在是適當時候開始回報政府對他們的支持。

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