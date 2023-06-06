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平安壹賬通費軼明：資金成本上升 料今年不良貸款有挑戰

平安壹賬通銀行（PAOB）行政總裁兼執行董事費軼明表示，今年整體經濟向好，貸款市場平穩樂觀，PAOB將保持勝於市場的貸款增長。不過，在加息周期中，資金成本持續上升，令今年淨息差及不良貸款有一定挑戰。

費軼明指，在外圍環境依然不穩定，復蘇步伐不均等，加上政府已逐漸結束對商戶的疫情補貼，不良貸款為整體銀行業帶來挑戰。在資金成本上升下，PAOB將根據市況作出息率調整，並視乎商戶可承受情度。

PAOB今年定位將繼續放於中小企客戶，本港市場上有約36萬間中小企，費軼明稱，PAOB目前有約1000多間中小企客戶，日後發展空間龐大。被問及有其他虛擬銀行亦將加大資源投放中小企，他認為這是一件好事，而PAOB是以專業及科技吸引客戶。在PAOB的中小企客戶中，出入口行業佔比最大，惟近月本港出入口數據轉弱，費軼明指，近日已有轉好。同時亦會繼續吸引其他行業的客戶，包括零售及建築行業。

市場關注虛擬銀行何時做到收支平衡，費軼明指，PAOB沒有定下何時收支平衡，亦不擔心未能做到，他相信只是一個時間問題，而目前是在正確道路上。

 

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