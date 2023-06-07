道瓊斯工業平均指數收漲10點，升幅0.04%，報33573點。標普500指數收漲10點，升幅0.24%，報4283點。納斯達克綜合指數收漲46點，或0.36%，報13276點。

高盛升1.55%，報326.8美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻32點，而聯合健康跌2.13%，報487.57元，拖累道指69點。

科技股方面，蘋果收市報179.21元，跌0.2%，谷歌母公司Alphabet收市報127.31元，升1.03%，亞馬遜收市報126.61元，升1.04%，Facebook收市報271.12元，跌0.09%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.39%，報461點。德國DAX指數收漲0.18%，報15992點；法國CAC 40指數漲0.12%，報7209點；英國富時100指數收漲0.37%，報7628點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.77%，報6627點。

美國2年期債息曾升最多1.69%，高見4.5413厘，是6月5日4.5724厘後最高。收市報4.4786厘，是6月2日後收市新高，當日報4.4969厘。

美國10年期債息曾跌最多0.83%，低見3.652點厘，是6月2日3.597厘後最低。收市報3.6602厘，是6月1日後收市新低，當日報3.595點厘。連跌2日，累計跌0.0306厘，對上一次連跌2日是5月31日。

美2年期10年期債息擴闊，曾擴至83.601基點，是3月10日103.764基點後最闊。收市報82.267基點，是3月10日後收市最闊。

美3個月10年期債息擴闊，曾擴至174.488基點，是6月2日186.092點後最闊。收市報164.142基點，是6月2日後收市最闊。

道指曾升最多0.2%，高見33631.25點，收市報33573.28點，是6月2日後收市新高，當日報33762.76點。

標指曾升最多0.34%，高見4288.33點，收市報4283.85點，是2022年8月16日後收市新高，當日報4305.2點。

納指曾升最多0.58%，高見13306.21點，收市報13276.42點，是2022年4月20日後收市新高。

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