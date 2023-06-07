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港股ADR升302點 夜期高水252點 美期亞股升

美股向上，港股ADR升302點或1.56%，報19401點，即月恒指夜期升362點，報19351點，夜期高水252點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.24%，折合報338.61元；阿里巴巴（9988）升3.22%，折合報85元；美團（3690）升3.33%，折合報125.85元；匯控（0005）升1.48%，折合報59.92元；建行（0939）升0.44%，折合報5.1元。

道期現升0.02%；標期現升0.06%；納期現升0.04%。日股現升0.45%，韓股現升0.3%，澳股現升0.2%。

VIX指數隔晚跌5.22%或0.77點，報13.96點。

紐油現升0.13%或0.1美元，報71.84美元；布油現升0.09%或0.06美元，報76.36美元；金價現升0.03%或0.66美元，報1964.18美元；LME 銅期貨隔晚升0.04%或4美元，報8339美元。美國10年期債息現升0.25%或0.0095厘，報3.6697厘。

今日焦點股份可留意：

塗鴉智能（2391）最快今日公布業績。

中海外（0688）5月合約銷售錄293億人幣，按年升11.2%。

新城控股（1030）：5月實現銷售額逾70億人幣。

亞視（0707）今日起經子公司經營電商直播業務。

國泰（0293）：償還所有遞延優先股息涉逾15億元，將適時贖回優先股。

 

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