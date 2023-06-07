恒指今早高開227點或1.2%，報19327點，大市成交金額18億元；國指今早高開84點或1.31%，報6564點。恒生科技指數開市報3923點，升2.33%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為12.04%，下跌為2.05%，無升跌為85.89%。