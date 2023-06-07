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恒指高開227點 重上20天線 科指升2.3% 上試50天線 網易升4.9%

恒指今早高開227點或1.2%，報19327點，大市成交金額18億元；國指今早高開84點或1.31%，報6564點。恒生科技指數開市報3923點，升2.33%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為12.04%，下跌為2.05%，無升跌為85.89%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中移動（0941）、中石化（0386）、中石油（0857）拖累大市。

藍籌57隻升，10隻下跌，13隻無升跌。網易（9999）升4.99%，報145.3元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌4.98%，報23.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報145.3元，升4.99%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報7.28元，跌1.22%。

恒指重上20天線(19243.81點)。科指上試50天線(3970.93點)。

創新奇智（2121）折讓16%配股，籌3.7億。開市報22.6元，跌3.83%。

塗鴉智能（2391）最快今日公布業績。無成交，報15元。

中海外（0688）5月合約銷售錄293億人幣，按年升11.2%。開市報17.8元，升1.6%。

新城控股（1030）：5月實現銷售額逾70億人幣。開市報1.59元，升1.27%。

亞視（0707）今日起經子公司經營電商直播業務。創52周高，見0.082元，開市報0.082元，升13.89%。

國泰（0293）：償還所有遞延優先股息涉逾15億元，將適時贖回優先股。開市報7.38元，升0.68%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見4.35元，開市報4.35元，升1.16%；天韻國際控股（6836）創上市新高，見2.8元，開市報2.8元，升0.72%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.082元，開市報0.082元，升13.89%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見6.625元，開市報6.62元，升1.46%。

異動股

上升異動股，包括，潤泥（1313）開市報3.46元，升14.19%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.082元，開市報0.082元，升13.89%；亞洲速運（8620）開市報0.233元，升9.39%；中國新電信（8167）開市報0.076元，升8.57%；融科控股（2323）開市報0.027元，升8%；聯康生物科技集團（0690）開市報0.056元，升7.69%；生活概念（8056）開市報0.35元，升6.06%；民富國際（8511）開市報0.12元，升5.89%；諾發集團（1360）開市報0.038元，升5.56%；百濟神州（6160）開市報135.3元，升5.54%。

下跌異動股，包括，萊爾斯丹（0738）見52周低0.33元，開市報0.33元，跌10.81%；永達汽車（3669）開市報4.21元，跌5.61%；恒地（0012）開市報23.85元，跌4.98%；鄭煤機（0564）開市報6.88元，跌4.97%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報6.88元，跌4.78%；再鼎醫藥（9688）開市報26元，跌4.24%；亦辰集團（8365）開市報0.37元，跌3.9%；創新奇智（2121）開市報22.6元，跌3.83%；富豪產業信託（1881）開市報1.03元，跌3.74%。

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