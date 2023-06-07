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世銀將今年全球經濟增長預測上調至2.1% 料明年持續走弱

世界銀行在最新《全球經濟展望》報告中表示，料全球GDP今年增長2.1%，較1月發布的1.7%預測高，但遠低於2022年3.1%的增長率，另將明年全球經濟增長預測從1月的2.7%下調至2.4%，理由是貨幣政策收緊的持續影響，預測全球增長將在2025年反彈至3%。

世銀指，全球經濟不穩定，勢將步入顯著的增長放緩，原因是加息太急，打擊經濟活動，使低收入國家脆弱，料今年下半年全球經濟增長顯著放緩，明年亦將持續走弱。

世銀最新經濟展望報告指，今年首數月經濟韌性雖勝預期，但料將逐漸減弱，變為持久的經濟走弱，原因是貨幣政策的收緊，加上疫情衝擊揮之不去，以及俄羅斯入侵烏克蘭的影響。

世銀表示，借貸成本上升，包袱「愈發明顯」，信貸環境收緊，料有滯後效應，新興市場和發展中經濟體前景尤其令人擔憂，原因是美聯儲鷹派大手加息，很可能推使該批國家陷入金融危機，在此環境，四分之一的人實際失去了進入債券市場的途徑，呼籲各國央行應盡早盡量清晰表達意向，免得前景急變。

世銀預料，新興市場和發展中經濟體在2020年代前半期的平均成長率為3.4%，為過去30年中成長最弱的五年之一，又料發達經濟體今年經濟增幅減速至0.7%，明年依然疲弱。

 

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