港元現報7.8414元升值20點子，曾貶值最多7點子，貶值至7.8441元，是5月15日7.8451元後最弱。亦曾升值最多33點子，報7.8401元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升34.05點子至2.35405%；1星期HIBOR跌3.71點子至3.06167%；2星期HIBOR跌5點子至3.38262%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.75點子至4.60042%；6個月期HIBOR跌1.27點子至4.71137%；12個月期HIBOR跌0.84點子至4.80994%。

美元指數現報104.117貶值0.008點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.19057%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8852%，連續2日擴闊，利差是2023年5月15日後最闊，當日差距為-0.9364%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年5月24日，當日利差報-0.7617%。

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