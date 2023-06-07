隔晚美股微升，不過港股ADR及夜期均受到內地大行考慮下調存款利率而大升，港股今早高開227點後，曾升最多311點，及後收窄至升111點，雖然其後內地公布出口急跌兼遜預期，但恒指已進入成交偏少的早市尾段，大市波幅收窄，未有進一步收窄升幅。另一方面，受布林肯或訪華，憧憬中美關係有機會、可能、或者會改善，科技股助科指跑贏恒指之餘，亦支撐恒指半日升不足1%。北水本周「一日遊」勁買勁賣後，今早回復冷靜，半日淨買入5億。