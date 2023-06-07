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恒指半日升185點 北水轉買入5億 科指升2%跑贏 創科升4%

隔晚美股微升，不過港股ADR及夜期均受到內地大行考慮下調存款利率而大升，港股今早高開227點後，曾升最多311點，及後收窄至升111點，雖然其後內地公布出口急跌兼遜預期，但恒指已進入成交偏少的早市尾段，大市波幅收窄，未有進一步收窄升幅。另一方面，受布林肯或訪華，憧憬中美關係有機會、可能、或者會改善，科技股助科指跑贏恒指之餘，亦支撐恒指半日升不足1%。北水本周「一日遊」勁買勁賣後，今早回復冷靜，半日淨買入5億。

恒指半日高低波幅200點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為26.96%，下跌為23.71%，無升跌為49.32%。

恒指半日升185點或0.97%，報19285點，大市成交金額457億元；國指升65點或1.01%，報6545點。恒生科技指數收報3911點，升2.02%。

藍籌股成交金額198.59億元，佔大市成交43.45%；科指成份股成交金額106億元，佔大市成交23.19%；國指成份股成交金額172.05億元，佔大市成交37.64%。

窩輪及牛熊證成交金額減少41.53%，至82.02億元，佔大市成交17.93%。牛熊證成交金額27.07億元，減少65.92%；窩輪成交金額54.94億元，減少9.66%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。中移動（0941）、比亞迪（1211）、中石化（0386）拖累大市。

藍籌54隻升，20隻下跌，6隻無升跌。創科實業（0669）升4.97%，收報73.95元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌4.05%，收報29.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.19元，升5.01%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報19.26元，跌1.43%。

恒指半日反覆重上20天線(19241.71點)。科指50天線(3970.7點)前受阻。

北水南下合計淨流入5.85億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流入27.77億元人民幣，終止連續2日流出。

昨被狙擊的創科實業（0669）半日收報73.95元，升4.97%。

創新奇智（2121）折讓16%配股，籌3.7億。收報20.7元，跌11.91%。

塗鴉智能（2391）最快今日公布業績。收報15元，無升跌。

中海外（0688）5月合約銷售錄293億人幣，按年升11.2%。收報17.72元，升1.14%。

新城控股（1030）：5月實現銷售額逾70億人幣。收報1.63元，升3.82%。

亞視（0707）今日起經子公司經營電商直播業務。創52周高，見0.086元，收報0.07元，跌2.78%。

國泰（0293）：償還所有遞延優先股息涉逾15億元，將適時贖回優先股。收報7.44元，升1.5%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見3.14元，收報2.94元，跌3.92%；3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見85.7元，收報82.2元，跌0.6%；飛思達科技（1782）創上市新高，見5.05元，收報4.99元，升21.71%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見8.19元，收報8.09元，升1.25%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.5元，收報3.43元，升2.08%；禪遊科技（2660）創上市新高，見4.36元，收報4.2元，跌2.33%；天韻國際控股（6836）創上市新高，見3.17元，收報3.11元，升11.87%；力盟科技（2405）創上市新高，見4.44元，收報3.95元，跌5.5%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.36元，收報1.36元，升12.4%；梅斯健康（2415）創上市新高，見12.44元，收報12.32元，升1.48%；陽光紙業（2002）創52周高，見2.9元，收報2.87元，跌0.35%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.163元，收報0.163元，升8.67%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.49元，收報2.46元，升13.89%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.086元，收報0.07元，跌2.78%；中國利郎（1234）創52周高，見4.28元，收報4.28元，升0.94%；嘉士利集團（1285）創52周高，見1.32元，收報1.31元，升3.15%；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.65元，收報1.61元，升4.55%；譽燊豐控股（2132）創52周高，見0.335元，收報0.325元，升3.17%；聯邦制藥（3933）創52周高，見7.48元，收報7.46元，升4.04%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬寶盛華（2180）低見6.16元，收報6.16元，跌1.28%；堃博醫療（2216）低見1.26元，收報1.28元，跌2.29%；潤邁德（2297）低見0.7元，收報0.7元，跌6.67%；時代環球集團（2310）低見0.042元，收報0.042元，跌6.67%；酷派集團（2369）低見0.042元，收報0.045元，無升跌；御佳控股（3789）低見0.083元，收報0.083元，跌4.6%；博安生物（6955）低見13.54元，收報14.16元，跌0.84%；金慧科技（8295）低見0.042元，收報0.042元，跌6.67%；南方太陽能（3134）低見6.63元，收報6.63元，跌1.92%；易方達白酒（3189）低見2.142元，收報2.142元，跌1.38%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，大中華控股（0021）低見0.09元，收報0.094元，跌6%；綠心集團（0094）低見0.053元，收報0.056元，跌16.42%；龍記集團（0255）低見1.81元，收報1.87元，跌6.5%；協鑫新能源（0451）低見0.465元，收報0.48元，跌2.04%；鄭煤機（0564）低見6.51元，收報6.61元，跌8.7%；山東墨龍（0568）低見2.1元，收報2.12元，跌3.2%；中國金融投資管理（0605）低見0.495元，收報0.495元，跌1%；高山企業（0616）低見0.013元，收報0.013元，無升跌；築友智造科技（0726）低見0.25元，收報0.26元，升4%；萊爾斯丹（0738）低見0.33元，收報0.355元，跌4.05%。

異動股

上升異動股，包括，正大企業國際（3839）收報2.2元，升69.23%；圓美光電（8311）收報0.128元，升36.17%；遠東控股國際（0036）收報0.113元，升26.97%；盛良物流（8292）收報0.194元，升24.36%；大同機械（0118）收報0.295元，升22.92%；飛思達科技（1782）創上市新高，見5.05元，收報4.99元，升21.71%；黎氏企業（2266）收報0.45元，升20%；自然美（0157）收報0.62元，升19.23%；龍皇集團（8493）收報0.045元，升15.38%；優矩控股（1948）收報3.25元，升15.25%；中天順聯（0994）收報0.46元，升15%。

下跌異動股，包括，海昌海洋公園（2255）收報1.15元，跌25.81%；易通訊集團（8031）收報0.355元，跌21.11%；泰和小貸（1915）收報0.61元，跌18.67%；拉近網娛（8172）收報0.046元，跌17.86%；中國再生醫學（8158）見52周低0.076元，收報0.076元，跌17.39%；新石文化（1740）收報0.086元，跌17.31%；綠心集團（0094）見52周低0.053元，收報0.056元，跌16.42%；松景科技（1079）收報0.044元，跌15.38%；朗華國際集團（8026）收報0.28元，跌15.15%；意馬國際（0585）收報0.315元，跌14.86%；亞洲資源（0899）收報0.104元，跌14.75%。

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