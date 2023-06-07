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煤氣有考慮將易高怡斯萊分拆上市

中華煤氣（0003）常務董事黄維義今午在股東大會後的傳媒發布會上表示，集團旗下怡斯萊發展的可持續發展航空燃料(SAF)業務，現時在江蘇省張家港已設有年產10萬噸的生產線，並計劃在馬來西亞投資2億至3億美元增建年產20萬噸的SAF生產線，將來會否增建第三、四間廠房，則會與股東研究。他又謂，易高及怡斯萊上市是選項之一，可以给予市場獨立評估及提高估值。

他謂，現時市場對SAF的年需求達1200萬噸，就算怡斯萊的馬來西亞廠房建成，年產能增至30萬噸，也未能滿足市場需求，但是怡斯萊已是全球第二大廠商，今年已錄得3億元利潤。現時集團會先聚焦於怡斯萊扭虧為盈，並在長線引入資金，易高及怡斯萊上市，亦會是他們考慮之列。

在氫能發展方面，黄維義表示，煤氣公司在港生產的管道氣中，有一半為氫氣，已和兩間巴士公司商討，其中一間巴士公司更已購有氫巴，但是要普及起來，還是需要政府法例配合。煤氣公司在引入氫能方面，暂時所需投資不大。在巴士之外，他預期渡輪、重型車如運載垃圾的車輛，及少量化工行業應用。但是因為購置氫巴成本高達600萬至700萬元，相對燃燒柴油的巴士購入價只需200萬至300萬元，氫巴普及還需政府補貼支持。

 

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