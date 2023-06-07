他謂，現時市場對SAF的年需求達1200萬噸，就算怡斯萊的馬來西亞廠房建成，年產能增至30萬噸，也未能滿足市場需求，但是怡斯萊已是全球第二大廠商，今年已錄得3億元利潤。現時集團會先聚焦於怡斯萊扭虧為盈，並在長線引入資金，易高及怡斯萊上市，亦會是他們考慮之列。

在氫能發展方面，黄維義表示，煤氣公司在港生產的管道氣中，有一半為氫氣，已和兩間巴士公司商討，其中一間巴士公司更已購有氫巴，但是要普及起來，還是需要政府法例配合。煤氣公司在引入氫能方面，暂時所需投資不大。在巴士之外，他預期渡輪、重型車如運載垃圾的車輛，及少量化工行業應用。但是因為購置氫巴成本高達600萬至700萬元，相對燃燒柴油的巴士購入價只需200萬至300萬元，氫巴普及還需政府補貼支持。

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