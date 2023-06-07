參與的21隻股份佔港股日均成交約4成，9個莊家中，有4間莊家是中資背景，5間是外資。參與的股份編號將以「8」開始，如港交所（0388），在人民幣櫃台則為（80388）。

姚嘉仁稱，投資者初步反應良好，以人民幣計價產品有很大發展空間，現時在港的離岸人民幣有達1萬億水平，料人民幣雙櫃台可提供離岸人民幣建構投資及風險管理等。透過莊家制度亦可收窄港幣及人民幣股票價差。

他續指，港交所2010年已推出人民幣計價產品，大部分券商已有人民幣的交易系統，認為有關系統發展已十分成熟，但是否支持雙櫃台，則視乎其選擇。

人民幣櫃台所有費用及徵費均以港幣付款，包括印花稅、證監交易費等，股息亦以港幣計算。而人民幣或港幣櫃台之間轉換，於6月19日起將可豁免手續費，轉換可即日進行。

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