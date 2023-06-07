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港交所：人民幣雙櫃台下一階段開放南向交易 參與股份佔成交4成

港交所（0388）新推人民幣雙櫃台模式將於本月19日起實施，在初段有21隻股份、9個莊家獲納入雙櫃台名單。聯席營運總監、證券主管姚嘉仁表示，當境外投資人民幣雙櫃台股份建立一定流動性、系統成熟後，將研發內地直接交易人民幣櫃台。港交所將會與內地繼續商討，下一階段內地投資者將可透過港股通交易人民幣計價證券，惟目前未有時間表。

參與的21隻股份佔港股日均成交約4成，9個莊家中，有4間莊家是中資背景，5間是外資。參與的股份編號將以「8」開始，如港交所（0388），在人民幣櫃台則為（80388）

姚嘉仁稱，投資者初步反應良好，以人民幣計價產品有很大發展空間，現時在港的離岸人民幣有達1萬億水平，料人民幣雙櫃台可提供離岸人民幣建構投資及風險管理等。透過莊家制度亦可收窄港幣及人民幣股票價差。

他續指，港交所2010年已推出人民幣計價產品，大部分券商已有人民幣的交易系統，認為有關系統發展已十分成熟，但是否支持雙櫃台，則視乎其選擇。

人民幣櫃台所有費用及徵費均以港幣付款，包括印花稅、證監交易費等，股息亦以港幣計算。而人民幣或港幣櫃台之間轉換，於6月19日起將可豁免手續費，轉換可即日進行。

 

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