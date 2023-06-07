李家傑在會上指，就算在外圍來氣價大升3至5倍，目前在內地支持下氣價相對外國而言還可以，但是因在銷售去價作補貼，因此在內地營運上靠開戶費補貼。雖然有股東對在俄羅斯對內地售氣價跌時，為何煤氣公司在內地仍捱價，但是他指出，俄羅斯每年向內地供氣才300億立方米，煤氣公司年購入已達370億立方米，還未計中國本身比俄羅斯供氣大10至20倍的需求量，中國本身有一半用氣也靠入口。同時在沒有預計到供應鏈斷裂下，要依靠船運，但在列強船隊環伺下，致來氣價高企。集團已盡力穩定氣源，亦希望不會捲入國家之間利益角力之中。

集團管理層還指，股價上落有很多因素，近期股市面對壓力，亦受很多外圍因素影響，但是公司盈利及財務狀況健全，期望股東繼續作長期投資。

常務董事黄維義在與傳媒會面時表示，公司會繼續派末期息，但是在過去3年疫情難以獨善其身，因此會審慎理財，會視乎盈利回饙股東。否則在同時送股兼派息時，例如今年已派息65億元之後，翌年便增至71億元的情況會出現，在當前環境下並不健康，公司亦不想借錢派息。去年起他們停了10送1红股，除非環境突然改變，又恢復過往太平盛世，否則在回饋股東時視乎情況去調整。

執行董事兼首席財務總監何漢明補充，2022年度負債相對以前提高，與疫情影響盈利有關，但財務狀況穩定兼信貸評級處於A級，尚有很多融資渠道可用，亦不排除覓來股東参與項目中。另因內地息口相對低，因此上周已宣布擬到內地發熊貓債。回購與否，他指在公司對股東回報下重視，凡有利股東回報的都會考慮。

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