moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Mox推JER LAU演唱會門票抽獎 現有或新客戶均可參與

Mox宣布，現有或新客戶，即日起至6月21日，只要完成有關要求，都有機會參加大抽獎，贏取JER LAU演唱會門票或Club積分。

Mox指，新客戶用邀請碼「MOXJL」加入Mox，於使用邀請碼當日及其後15日內，完成Mox戶口開戶程序，即享一個抽獎機會，於成功開戶日期當日及其後10日內，開立5萬元或以上的6個月定期存款，並於到期日前維持該存款，即享額外一個抽獎機會。現有客戶於6月21日或之前成功開立定名為「JERLAU」的目標戶口，及存入至少5,000元至此戶口，並維持至6月23日，即享一個抽獎機會。

Mox將於6月22日舉行大抽獎，並隨機抽出獲獎者，獎賞包括《FWD富衛保險10周年ｘHKT呈獻：JER LAU《ACROSS THE UNIVERSE》IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》門票2張，名額20個、5,000 Club積分，名額125個。

 

其他報道

港交所：人民幣雙櫃台下一階段開放南向交易 參與股份佔成交4成

據報Cathie Wood旗下基金昨低撈Coinbase逾40萬股

馬斯克：Twitter會向內容製作商提供追隨者電郵地址

按揭貸款公司報告：英國5月樓價按年跌1% 南英格蘭最受壓

碧桂園料銀團貸款可獲續作

渣打：內地鐵礦石、原油、煤進口強勁 無需急推刺激措施

煤氣有考慮將易高怡斯萊分拆上市

半日沽空金額60億 盈富沽空減少71% 仍為沽空金額最多股份

恒指半日升185點 北水轉買入5億 科指升2%跑贏 創科升4%

高銀金融清盤呈請押後聆訊至下月21日