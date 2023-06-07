Mox指，新客戶用邀請碼「MOXJL」加入Mox，於使用邀請碼當日及其後15日內，完成Mox戶口開戶程序，即享一個抽獎機會，於成功開戶日期當日及其後10日內，開立5萬元或以上的6個月定期存款，並於到期日前維持該存款，即享額外一個抽獎機會。現有客戶於6月21日或之前成功開立定名為「JERLAU」的目標戶口，及存入至少5,000元至此戶口，並維持至6月23日，即享一個抽獎機會。

Mox將於6月22日舉行大抽獎，並隨機抽出獲獎者，獎賞包括《FWD富衛保險10周年ｘHKT呈獻：JER LAU《ACROSS THE UNIVERSE》IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》門票2張，名額20個、5,000 Club積分，名額125個。

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