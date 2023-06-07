Mox宣布，現有或新客戶，即日起至6月21日，只要完成有關要求，都有機會參加大抽獎，贏取JER LAU演唱會門票或Club積分。
Mox指，新客戶用邀請碼「MOXJL」加入Mox，於使用邀請碼當日及其後15日內，完成Mox戶口開戶程序，即享一個抽獎機會，於成功開戶日期當日及其後10日內，開立5萬元或以上的6個月定期存款，並於到期日前維持該存款，即享額外一個抽獎機會。現有客戶於6月21日或之前成功開立定名為「JERLAU」的目標戶口，及存入至少5,000元至此戶口，並維持至6月23日，即享一個抽獎機會。
Mox將於6月22日舉行大抽獎，並隨機抽出獲獎者，獎賞包括《FWD富衛保險10周年ｘHKT呈獻：JER LAU《ACROSS THE UNIVERSE》IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》門票2張，名額20個、5,000 Club積分，名額125個。
其他報道
港交所：人民幣雙櫃台下一階段開放南向交易 參與股份佔成交4成
據報Cathie Wood旗下基金昨低撈Coinbase逾40萬股
半日沽空金額60億 盈富沽空減少71% 仍為沽空金額最多股份
恒指半日升185點 北水轉買入5億 科指升2%跑贏 創科升4%