恒指今早高開227點，高位升311點，低位升96點，高低波幅214點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為28.63%，下跌為26.34%，無升跌為45.02%。

恒指收市升152點或0.8%，報19252點，大市成交金額867億元，較上日減少15.38%，是5月23日863.8億元成交後最少；國指升61點或0.95%，報6541點。恒生科技指數收報3921點，升2.26%。

藍籌股成交金額370.28億元，佔大市成交42.7%；科指成份股成交金額106億元，佔大市成交12.22%；國指成份股成交金額172.05億元，佔大市成交19.84%。

窩輪及牛熊證成交金額減少41.53%，至82.02億元，佔大市成交17.93%。牛熊證成交金額27.07億元，減少65.92%；窩輪成交金額54.94億元，減少9.66%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中移動（0941）、中石化（0386）、中海油（0883）拖累大市。

藍籌49隻升，24隻下跌，7隻無升跌。創科實業（0669）升5.68%，收報74.45元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌4.86%，收報5.87元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報77.7元，升5.43%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報21.95元，跌1.13%。

恒指反覆升穿20天線(19240.05點)。科指受制於50天線(3970.88點)。

北水南下合計淨流入2.41億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入25.11億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多1.63%，高見19410.48點，是5月23日19769.14點後最高。收市報19252點，是5月23日後收市新高，當日報19431.25點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月24日。

科指曾升最多2.94%，高見3946.97點，是5月23日3947.79點後最高。收市報3921.02點，是5月16日後收市新高，當日報3958.25點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月24日。

國指曾升最多1.8%，高見6595.99點，是5月23日6753.33點後最高。收市報6541.16點，是5月23日後收市新高，當日報6603.57點。連升4日，累計升391.52點，對上一次連升4日是3月31日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是5月31日。

午後消息股表現

港交所（0388）：人民幣雙櫃台下一階段開放南向交易 參與股份佔成交4成。收報308.4元，升1.18%。

碧桂園（2007）料銀團貸款可獲續作。收報1.57元，升1.29%。

煤氣（0003）有考慮將易高怡斯萊分拆上市。李家傑：公司冀改善對股東回報 盼股東給予時間。收報7.27元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

昨被狙擊的創科實業（0669）收報74.45元，升5.68%。

創新奇智（2121）折讓16%配股，籌3.7億。收報20.75元，跌11.7%。

塗鴉智能（2391）最快今日公布業績。收報15元，無升跌。

中海外（0688）5月合約銷售錄293億人幣，按年升11.2%。收報17.48元，跌0.23%。

新城控股（1030）：5月實現銷售額逾70億人幣。收報1.63元，升3.82%。

亞視（0707）今日起經子公司經營電商直播業務。創52周高，見0.086元，收報0.07元，跌2.78%。

國泰（0293）：償還所有遞延優先股息涉逾15億元，將適時贖回優先股。收報7.44元，升1.5%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見3.14元，收報2.93元，跌4.25%；3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見85.7元，收報81.05元，跌2%；飛思達科技（1782）創上市新高，見5.05元，收報4.95元，升20.73%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見8.19元，收報7.74元，跌3.13%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.5元，收報3.38元，升0.6%；禪遊科技（2660）創上市新高，見4.36元，收報4.08元，跌5.12%；星空華文（6698）創上市新高，見128.4元，收報128.3元，升5.6%；天韻國際控股（6836）創上市新高，見3.22元，收報3元，升7.91%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8395.55元，收報8391.2元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1030.75元，收報1030.75元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見527.35元，收報527.35元，升0.05%；華夏政銀國債－Ｒ（82813）創上市新高，見108.65元，收報108.65元，升0.14%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見117.75元，收報117.75元，升0.04%；力盟科技（2405）創上市新高，見4.44元，收報4.07元，跌2.63%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.42元，收報1.4元，升15.7%；梅斯健康（2415）創上市新高，見12.48元，收報11.66元，跌3.95%；陽光紙業（2002）創52周高，見2.9元，收報2.88元，無升跌；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.163元，收報0.163元，升8.67%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.49元，收報2.46元，升13.89%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.086元，收報0.07元，跌2.78%；中國利郎（1234）創52周高，見4.28元，收報4.27元，升0.71%；嘉士利集團（1285）創52周高，見1.32元，收報1.31元，升3.15%；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.65元，收報1.63元，升5.84%；譽燊豐控股（2132）創52周高，見0.335元，收報0.32元，升1.59%；聯邦制藥（3933）創52周高，見7.58元，收報7.49元，升4.46%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬寶盛華（2180）低見6.16元，收報6.16元，跌1.28%；堃博醫療（2216）低見1.26元，收報1.3元，跌0.76%；潤邁德（2297）低見0.7元，收報0.72元，跌4%；時代環球集團（2310）低見0.042元，收報0.042元，跌6.67%；酷派集團（2369）低見0.042元，收報0.045元，無升跌；御佳控股（3789）低見0.083元，收報0.087元，無升跌；VICON HOLDINGS（3878）低見0.102元，收報0.102元，跌5.56%；金力集團（3919）低見0.072元，收報0.076元，跌12.64%；博安生物（6955）低見13.38元，收報13.9元，跌2.66%；明樑控股（8152）低見0.04元，收報0.043元，跌12.24%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，大中華控股（0021）低見0.09元，收報0.094元，跌6%；綠心集團（0094）低見0.053元，收報0.056元，跌16.42%；龍記集團（0255）低見1.81元，收報1.87元，跌6.5%；協鑫新能源（0451）低見0.465元，收報0.48元，跌2.04%；鄭煤機（0564）低見6.51元，收報6.61元，跌8.7%；山東墨龍（0568）低見2.1元，收報2.12元，跌3.2%；中國金融投資管理（0605）低見0.495元，收報0.495元，跌1%；高山企業（0616）低見0.013元，收報0.013元，無升跌；築友智造科技（0726）低見0.25元，收報0.26元，升4%；萊爾斯丹（0738）低見0.33元，收報0.355元，跌4.05%。

異動股

上升異動股，包括，正大企業國際（3839）收報2元，升53.85%；脈資資源（8186）收報0.35元，升40.56%；圓美光電（8311）收報0.128元，升36.17%；遠東控股國際（0036）收報0.113元，升26.97%；盛良物流（8292）收報0.194元，升24.36%；兆科眼科（6622）收報3.58元，升23.88%；大同機械（0118）收報0.295元，升22.92%；飛思達科技（1782）創上市新高，見5.05元，收報4.95元，升20.73%；黎氏企業（2266）收報0.45元，升20%；自然美（0157）收報0.62元，升19.23%；靖洋集團（8257）收報0.11元，升17.02%。

下跌異動股，包括，海昌海洋公園（2255）收報1.11元，跌28.39%；易通訊集團（8031）收報0.355元，跌21.11%；亦辰集團（8365）見52周低0.29元，收報0.305元，跌20.78%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.102元，跌18.4%；新石文化（1740）收報0.086元，跌17.31%；綠心集團（0094）見52周低0.053元，收報0.056元，跌16.42%；再鼎醫藥（9688）收報22.7元，跌16.39%；協同通信（1613）收報0.395元，跌15.96%；麥迪森控股（8057）收報0.27元，跌15.63%；朗華國際集團（8026）收報0.28元，跌15.15%；意馬國際（0585）收報0.315元，跌14.86%。

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