據資料顯示，今年首5月內地房地產企業非銀行融資總額為3146.2億元人民幣（下同），按年下降16.7%，其中房地產行業信用債融資1947.2億元，按年下降4.5%；海外債發行110.7億元，按年下降22.5%；信託融資182.8億元，按年下降65.4%；ABS融資905.5億元，按年下降15.2%。

5月信用債發行繼續放緩，發行總量大幅下降，其中，萬科、碧桂園、綠城、新希望等成功完成信用債發行。今年1月碧桂園獲批200億元中票儲架式註冊發行額度，5月完成首期兩筆中票發行，總金額為17億元，票面利率分別為3.80%和3.95%，均由中債信用增進公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保。新希望發行8億元中票，票面利率4.1%。

5月海外債經過連續兩月斷發後恢復發行，發行方為新城、越秀、綠景。其中，新城發行1億美元綠色優先票據，年利率為7.95%，票據發行所得款項淨額用將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資並根據公司的可持續金融框架僅用於符合條件的綠色項目。

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