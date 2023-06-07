畢馬威指，去年內地持續引導銀行讓利實體經濟，新發放企業貸款加權平均利率為4.2%，按年下降0.34個百分點，另外居民和企業風險偏好下降，存款大增且定期化趨勢明顯，銀行存息成本上升，令去年淨息差收窄幅度較大。展望今年，受貸款市場報價利率（LPR）和市場利率下行等因素影響，內銀淨息差仍存下行壓力，其中國有六大行凈息差下降的幅度相對較低。

畢馬威認為，內銀可從三方面減緩淨息差下跌，首先是從資產方面繼續進行資產結構的調整和優化，提升收益率相對較高的資產佔比，另外是加強對存款付息率的管理，主動壓降期限相對較長的定期存款，最後是強化對利率風險的主動管理，加強對市場利率的研判，前瞻性地對資產負債組合進行計劃、協調和控制，而條件允許的銀行，也可嘗試利用利率衍生工具對利率風險進行對冲管理。

不過畢馬威認為，去年承壓的手續費收入，在今年隨著經濟復蘇及資本市場活躍，商業銀行結算類、理財類有望企穩。去年不同類型的銀行撥備覆蓋率較上年底均有不同程度的上升，今年經濟有序復蘇，部分優質商業銀行可能會適當降低撥備計提，可使淨利潤保持適度增長。但對於風險抵補能力較為欠缺的農商行而言，出於對未來風險因素的考慮，仍需高度關注其抗風險能力。

此外，報告又指出，內地銀行金融監管體系迎來新一輪重塑，銀行資本監管規則升級，包括金融監管體系進一步完善，銀行業監管機構地位和作用進一步強化，而商業銀行資本監管規則升級，資本新規會對商業銀行提出更大挑戰，另外商業銀行資本充足率兩極化趨勢將持續。

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