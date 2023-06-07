李偉農指出，博企有向政府承諾海外客源開拓的量化指標，政府會嚴格要求博企必須兌現承諾，亦會定期跟蹤，而且每年對有關承諾作審核。在吸引外國客訪澳方面，他指出，4月份旅遊局與澳門航空合作推出機票買一送一優惠，活動定於6月30日結束，現正按市場反應研究延長活動舉辦的可行性。同時，5月份亦與韓國真航空合作，以及在暑假期間將與亞洲航空合作，推出機票優惠和限時促銷等。旅遊局目前還正在與有意恢復往來澳門航線的航空公司洽談合作方向，吸引旅客到訪及延長留澳時間。

除了東南、東北亞一直澳門的主要客源之外，他還說，亦有兩個市場不應忽略，分別是印度及中東市場，他們希望爭取加強推廣，吸引有關地區的遊客過來。

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