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科指ETPs首5月AUM急升34%

恒指公司發表報告稱，雖然港股前5個月回調，科指跌逾12%，但同一時間追蹤科指的交易所買賣產品（ETPs）卻見資金流入，資產管理總值（AUM）較去年底急升34%，達到131億美元，可見投資者對科技股的興趣顯然隨著大市走低愈加濃厚，投資者正在持續增加科指 ETP 的持倉。