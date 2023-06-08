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美7月加息機會增 美債息上升 道指升91點 標指納指跌

加拿大央行意外加息攪動隔夜金融市場，聯儲局7月加息預期也隨之升溫，7月加息機會的預期一度再次達到100%，交易員預計這將是今年最後一次加息行動。白宮官員稱美中重新接觸尚處早期階段。美債息上升，美債息差倒掛收窄，道指升，標指納指跌。

道瓊斯工業平均指數收漲91點，升幅0.28%，報33665點。標普500指數收跌16點，跌幅0.39%，報4267點。納斯達克綜合指數收跌171點，或1.3%，報13104點。

高盛升2.74%，報335.75美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻58點，而微軟跌3.09%，報323.38元，拖累道指67點。

科技股方面，蘋果收市報177.82元，跌0.77%，谷歌母公司Alphabet收市報122.5元，跌3.77%，亞馬遜收市報121.23元，跌4.24%，Facebook收市報263.6元，跌2.77%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.2%，報460點。德國DAX指數收跌0.2%，報15960點；法國CAC 40指數跌0.09%，報7202點；英國富時100指數收跌0.05%，報7624點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.93%，報6565點。

美國2年期債息曾升最多2.72%，高見4.6003厘，是5月26日4.6366厘後最高。收報4.5563厘，是5月29日後收市新高，當日報4.5619厘。連升2日，累計升0.0904厘，對上一次連升2日是5月15日。

美國10年期債息曾升最多3.79%，是5月1日後最大升幅，當日升幅為5.39%。高見3.7991厘，是5月26日3.8566厘後最高。收市報3.7952厘，是5月29日後收市新高，當日報3.7983厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至75.658基點，是6月2日72.815點後最窄。收報76.317基點，是6月1日後新窄。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至150.49基點，是5月29日後最窄。收報150.816基點，是5月29日後收市最窄。

道指曾升最多0.4%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為2.25%。高見33708.78點，是6月5日33804.22點後最高。收市報33665.02點，是6月2日後收市新高，當日報33762.76點。連升2日，累計升102.16點，對上一次連升2日是6月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月2日。

標指曾跌最多0.46%，是5月31日後最大跌幅，當日跌幅為0.94%。低見4263.96點，是6月6日4263.09點後最低。收市報4267.52點，是6月1日後收市新低，當日報4221.02點。

納指曾跌最多1.41%，是5月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.62%。低見13089.48點，是6月1日12903.63點後最低。收市報13104.89點，是6月1日後收市新低，當日報13100.98點。

 

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