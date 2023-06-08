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港股ADR跌50點 夜期低水86點 美期亞股個別發展 周大福等業績

美股向下，港股ADR跌50點或0.26%，報19202點，即月恒指夜期跌51點，報19166點，夜期低水86點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌0.85%，折合報332.76元；阿里巴巴（9988）跌0.56%，折合報83.58元；美團（3690）跌0.58%，折合報122.79元；匯控（0005）升0.9%，折合報60.19元；建行（0939）跌0.54%，折合報5.09元。

道期現跌0.076%；標期無升跌；納期現升0.008%。日股現升0.16%，韓股現跌0.41%，澳股現跌0.01%。

VIX指數隔晚跌0.14%或0.02點，報13.94點。

紐油現跌0.15%或0.1美元，報72.42美元；布油現跌0.19%或0.15美元，報76.8美元；金價現升0.3%或5.87美元，報1945.89美元；LME 銅期貨隔晚跌0.54%或45.5美元，報8293.5美元。美國10年期債息現跌0.2%或0.0077厘，報3.7875厘。

今日焦點股份可留意：

正通（1728）折讓15.8%配股，籌5634萬元。

攜程（9961）首季轉賺34億，受惠旅遊市場顯著復蘇，表現勝預期。

周大福（1929）最快今日公布業績。

德信中國（2019）5月份合約銷售額按年跌18.6%。

飛揚（1901）折讓9%配售1.6億新股集資2億元。

信能低碳（0145）9%折讓配股集資7.5億。

廣汽（2238）5月汽車銷量按年升14.5%。

傳GIC洽購ESR（1821）手上約23億元倉儲物業。

澳門設海外客博彩區，未有博企申請減稅負豁免。

海昌海洋公園（2255）股價昨插27%，董事局：不明跌因。

Vodafone與長和（0001），最快周五宣布英國子公司合併。

 

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