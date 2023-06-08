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恒指低開24點 科指跌0.3% 續高於20天線 內銀上升

恒指今早低開24點或0.13%，報19227點，大市成交金額15億元；國指今早低開14點或0.22%，報6526點。恒生科技指數開市報3907點，跌0.34%。通訊服務、非必需消費品、能源、衛生保健股推低大市。全市上升股份比例為6.66%，下跌為4.88%，無升跌為88.45%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌39隻升，29隻下跌，12隻無升跌。中升（0881）升2.68%，報30.65元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）除息跌4.75%，報11.62元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，17隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報11.36元，升4.03%；跌幅最大的是百度（9888）開市報130元，跌1.81%。

恒指續高於20天線(19213.34點)。科指續高於20天線(3819.39點)低於50天線(3965.06點)。

工行（1398）、農行、交行和中行 下調人民幣存款利率。工行開市報4.33元，升0.7%。農行（1288）開市報3.08元，升0.98%。交行（3328）開市報5.29元，升0.76%。中行（3988）開市報3.17元，升0.32%。

正通（1728）折讓15.8%配股，籌5634萬元。無成交，報0.57元。

攜程（9961）首季轉賺34億，受惠旅遊市場顯著復蘇，表現勝預期。開市報275.6元，升2.61%。

海昌海洋公園（2255）昨日插27%，主席伙高層稱擬斥最多1億元場內增持。開市報1.23元，升8.85%。

周大福（1929）最快今日公布業績。開市報13.84元，無升跌。

德信中國（2019）5月份合約銷售額按年跌18.6%。開市報0.44元，升2.33%。

飛揚（1901）折讓9%配售1.6億新股集資2億元。開市報1.38元，無升跌。

信能低碳（0145）9%折讓配股集資7.5億。開市報0.05元，升13.64%。

廣汽（2238）5月汽車銷量按年升14.5%。開市報4.56元，跌0.44%。

傳GIC洽購ESR（1821）手上約23億元倉儲物業。無成交，報13.34元。

澳門設海外客博彩區，未有博企申請減稅負豁免。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報7.83元，無升跌。美高梅中國（2282）無成交，報9.14元。澳博（0880）開市報3.31元，升1.22%。永利澳門（1128）開市報7.58元，無升跌。銀河娛樂（0027）開市報50.8元，跌0.59%。金沙中國（1928）開市報27.35元，跌0.55%。

Vodafone與長和（0001），最快周五宣布英國子公司合併。開市報48.45元，升0.62%。

破頂股表現

破頂股包括，中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.175元，開市報0.175元，升8.7%。

異動股

上升異動股，包括，中煙香港（6055）開市報10.62元，升13.83%；信能低碳（0145）開市報0.05元，升13.64%；佐力小貸（6866）開市報0.39元，升13.04%；融科控股（2323）開市報0.027元，升12.5%；金輝（0137）開市報0.93元，升12.05%；國際商業結算（0147）開市報0.06元，升9.09%；海昌海洋公園（2255）開市報1.23元，升8.85%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.175元，開市報0.175元，升8.7%；大唐潼金（8299）開市報0.115元，升8.49%；新天地產集團（0760）開市報0.015元，升7.14%。

下跌異動股，包括，吉林長龍藥業（8049）開市報1.49元，跌19.46%；亦辰集團（8365）見52周低0.26元，開市報0.26元，跌14.75%；ＧＢＡ集團（0261）開市報0.037元，跌7.5%；艾德韋宣集團（9919）開市報1.32元，跌7.04%；康臣葯業（1681）開市報4.7元，跌6.75%；恩達集團控股（1480）開市報1.25元，跌6.72%；第一拖拉機股份（0038）開市報3.51元，跌6.65%；青島港（6198）開市報4.32元，跌5.88%；中海油（0883）開市報11.62元，跌4.75%。

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