恒指今早低開24點或0.13%，報19227點，大市成交金額15億元；國指今早低開14點或0.22%，報6526點。恒生科技指數開市報3907點，跌0.34%。通訊服務、非必需消費品、能源、衛生保健股推低大市。全市上升股份比例為6.66%，下跌為4.88%，無升跌為88.45%。