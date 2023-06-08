美國7月有機會加息，五大內銀下調人民幣存款息後，離岸人民幣貶值再創半年最弱，瑞銀將今年底在岸人民幣的匯率預期下調至6.9-7.0。
離岸人民幣曾貶值最多0.11%，貶值至7.1557元，是2022年11月30日7.162元後最弱。現報7.1503元，貶值0.04%。連續貶值5日，累計貶值0.0459元，對上一次連續貶值5日是2月16日。
在岸人民幣曾貶值最多0.07%，貶值至7.14元，是6月7日7.1404元後最弱。現報7.14元，貶值0.07%。連續貶值5日，累計貶值0.0425元，對上一次連續貶值5日是5月12日。
瑞銀將今年底在岸人民幣的匯率預期下調至6.9-7.0，主因聯儲會年底降息幅度可能小於此前預測，且內地經濟復蘇弱於預期，短期將拖累資本流入。瑞銀首席中國經濟學家汪濤認為，外需下降的循環仍未終止，隨著全球增長繼續放緩，預計內地出口在未來幾個月將繼續低於去年同期，全年出口預計萎縮1%。預計聯儲局年底降息25個基點，低於此前預測的100個基點，因此中美息差收窄幅度將小於預期。
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