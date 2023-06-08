廣西壯族自治區發改委就政府投資管理辦法公開徵求意見，擬規定自治區各級政府不得授意或者以行政方式為國有及國有控股企業融資提供任何形式的擔保或者承諾償還，不得新組建以政府性融資功能為主的國有及國有控股企業，嚴禁新設政府融資平台公司，嚴格防範新增政府隱性債務。公開徵求意見公告期為6月5日至6月16日。
辦法提出，不得將應由財政預算資金出資建設、沒有經營性收益的政府投資項目交由國有及國有控股企業籌資建設，不得將招商引資項目通過國有及國有控股企業違規轉為政府投資項目，不得在國有及國有控股企業項目未履行投資合規程序前實施投資決策，不得通過國有及國有控股企業舉債或者變相融資。
政府投資項目確需通過政府舉債的，只能在本級政府債務限額內通過發行地方政府債券的方式舉借，嚴禁新增地方政府隱性債務。
辦法提出，對於政府債務率超過警戒線（300%）或者出現債務風險事件的地區，要合理控制政府投資強度，嚴格防範政府債務風險，除國家和自治區明確要求建設的項目以及應急搶險救災項目外，下一年度不得新開工政府投資項目，確有必要開工建設的項目要報上一級政府同意。
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