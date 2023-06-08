李雲澤稱，近期國際銀行風險事件雖然對內地直接衝擊很小，但也有很強的警示意義，金融監督管理總局將突出重點，把握節奏，精準發力，穩慎化解存量風險，堅決遏制增量風險

李雲澤指，要完善常態化風險處置機制，充分調動各方主動化解風險；目前，金融業運行整體平穩，風險總體可控，完全有條件有信心有能力守牢不發生系統性金融風險底線。

李雲澤稱，堅持對外開放不動搖，金融業開放的大門只會愈開愈大；將穩步推進金融業高水平對外開放；鼓勵符合條件的外資機構參與各類業務試點；抓緊恢復和擴大有效需求，持續優化金融服務；將優化民間融資環境，呵護民營企業創業激情。

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