港元現報7.8385元升值37點子，曾升值最多0點子，報7.8422元，亦曾升值最多44點子，報7.8378元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升56.1點子至2.915%；1星期HIBOR升28.64點子至3.3481%；2星期HIBOR升13.13點子至3.51387%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.65點子至4.60696%；6個月期HIBOR無升跌報4.71137%；12個月期HIBOR升3.58點子至4.84577%。

美元指數現報104.014貶值0.085點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.20114%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.0213%，連續3日擴闊，利差是2023年5月09日後最闊，當日差距為-1.3331%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年5月25日，當日利差報-0.7714%。

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