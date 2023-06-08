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白宮：中美和解的軌跡仍「不確定」

白宮負責亞洲事務的高級官員表示，中美緊張關係導致溝通出現裂痕，和解的軌跡仍「不確定」，目前才剛剛開展新的外交往來。

白宮印太事務協調員Kurt Campbell在戰略與國際研究中心主辦的活動上表示，「就對話和外交而言，我們這一輪重新接觸的過程還處於早期階段」，美國認為競爭仍將是兩國關係的「主要框架」。

昨日有報道引述消息指， 國務卿布林肯已重新安排日程，計劃未來幾周出訪北京，甚至可能會見中國國家主席習近平。市場一度憧憬中美關係緩和。

Campbell說，美國的目標是與中國開展有「建設性」的外交，並希望在氣候變化等全球問題上進行協調。他說，競爭仍將是重點。

但與此同時，Campbell稱「我們希望這種競爭保持在負責任的範圍內，避免陷入衝突。我們認為有必要建立對話和討論機制，以應對與軍艦或飛機近距離接觸有關的誤判或缺乏協調的風險」。

 

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