白宮印太事務協調員Kurt Campbell在戰略與國際研究中心主辦的活動上表示，「就對話和外交而言，我們這一輪重新接觸的過程還處於早期階段」，美國認為競爭仍將是兩國關係的「主要框架」。

昨日有報道引述消息指， 國務卿布林肯已重新安排日程，計劃未來幾周出訪北京，甚至可能會見中國國家主席習近平。市場一度憧憬中美關係緩和。

Campbell說，美國的目標是與中國開展有「建設性」的外交，並希望在氣候變化等全球問題上進行協調。他說，競爭仍將是重點。

但與此同時，Campbell稱「我們希望這種競爭保持在負責任的範圍內，避免陷入衝突。我們認為有必要建立對話和討論機制，以應對與軍艦或飛機近距離接觸有關的誤判或缺乏協調的風險」。

其他報道

外匯局局長：美元走強較難持續

港元拆息全線向上 1個月HIBOR見本周高 港元升值 港美息差連續3日擴闊

金監總局李雲澤：各業務試點歡迎外資

金監總局李雲澤：主動防控風險 消除監管盲區

廣西擬禁新設政府融資平台公司 政府不得為國企融資提供擔保

油價回落 日本4月進口額27個月首跌

萬達回應19億股權遭凍結：大過財務糾紛金額

離岸人民幣貶值再創半年新低 連貶第5日 瑞銀下調匯率預期

A股開市偏弱 滬深兩市早段跌約0.2%

渣打在新加坡、倫敦和香港開始裁員 數量或超過100人

美對冲基金創辦人：生成型AI仍充滿炒作 遠未可取代專業

TikTok擬將電商規模擴大3倍至200億美元

恒指低開24點 科指跌0.3% 續高於20天線 內銀上升

日本上修首季GDP增幅至2.7% 勝預期

工中建農交 五大內銀齊下調人民幣存款利率

遊戲驛站辭退CEO 由「網紅股天王」Ryan Cohen任執行主席

正通折讓15.8%配股 籌5634萬

港股ADR跌50點 夜期低水86點 美期亞股個別發展 周大福等業績

攜程首季轉賺34億 受惠旅遊市場顯著復蘇 表現勝預期

海昌海洋公園昨日插27% 主席伙高層稱擬斥最多1億元場內增持

美7月加息機會增 美債息上升 道指升91點 標指納指跌

北水增持盈富 減持建行