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息升科技股跌 恒指半日跌74點 北水流入10億 較昨日全日多3倍

加拿大加息，市場對聯儲局加息預期又升，美股隔晚個別發展，升的是傳統股代表的道指，而息口敏感的科技股代表納指則跌1.2%，港股今朝整體也相同，科指跌幅多過恒指。內地五大行降人幣存息，內房抽升，內銀個別發展，最傷的反而是人民幣，見半年最低。人民幣弱，北水流入港股保值，半日流入額已較昨日全日大增3倍。

恒指今早低開24點，高位升20點，低位跌164點，高低波幅185點。通訊服務、非必需消費品、能源、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為19.79%，下跌為28.74%，無升跌為51.45%。

恒指半日跌74點或0.39%，報19177點，大市成交金額440億元；國指跌48點或0.75%，報6492點。恒生科技指數收報3870點，跌1.29%。

藍籌股成交金額166.48億元，佔大市成交37.83%；科指成份股成交金額83.61億元，佔大市成交19%；國指成份股成交金額138.8億元，佔大市成交31.54%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2%，至95.86億元，佔大市成交21.75%。牛熊證成交金額41.18億元，增加19.1%；窩輪成交金額54.67億元，減少13.54%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌39隻升，41隻下跌，0隻無升跌。碧桂園（2007）升5.1%，收報1.65元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌4.26%，收報11.68元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報279.8元，升4.17%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報10.9元，跌5.05%。

恒指跌穿20天線(19210.82點)。科指續高於20天線(3817.52點)受制於50天線(3964.31點)。

北水南下合計淨流入10.05億元，較上日增加317.1%，淨流入金額是2023年6月5日108.85億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入12.46億元，對上一次連續2日淨流入是5月16日。南水北上合計淨流入4.44億元人民幣，較上日減少82.33%，連續第2日流入，累計流入29.55億元。

渣打（2888）在新加坡、倫敦和香港開始裁員 數量或超過100人。收報65.8元，升0.77%。

TikTok擬將電商規模擴大3倍至200億美元。阿里（9988）收報82.7元，跌1.61%。騰訊（0700）收報330.6元，跌1.49%。京東（9618）收報143.8元，跌0.28%。

工中建農交 五大內銀齊下調人民幣存款利率。工行（1398）收報4.33元，升0.7%。農行（1288）收報3.1元，升1.64%。交行（3328）收報5.3元，升0.95%。中行（3988）收報3.15元，跌0.32%。建行（0939）收報5.1元，跌0.39%。

正通（1728）折讓15.8%配股，籌5634萬元。收報0.56元，跌1.75%。

攜程（9961）首季轉賺34億，受惠旅遊市場顯著復蘇，表現勝預期。收報279.8元，升4.17%。

海昌海洋公園（2255）昨日插27%，主席伙高層稱擬斥最多1億元場內增持。收報1.07元，跌5.31%。

周大福（1929）最快今日公布業績。收報13.94元，升0.72%。

德信中國（2019）5月份合約銷售額按年跌18.6%。收報0.45元，升4.65%。

飛揚（1901）折讓9%配售1.6億新股集資2億元。收報1.3元，跌5.8%。

信能低碳（0145）9%折讓配股集資7.5億。收報0.05元，升13.64%。

廣汽（2238）5月汽車銷量按年升14.5%。收報4.54元，跌0.87%。

傳GIC洽購ESR（1821）手上約23億元倉儲物業。收報13.22元，跌0.9%。

澳門設海外客博彩區，未有博企申請減稅負豁免。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報7.57元，跌3.32%。美高梅中國（2282）收報9.09元，跌0.55%。澳博（0880）收報3.24元，跌0.92%。永利澳門（1128）收報7.53元，跌0.66%。銀河娛樂（0027）收報50.25元，跌1.66%。金沙中國（1928）收報27.25元，跌0.91%。

Vodafone與長和（0001），最快周五宣布英國子公司合併。收報48.4元，升0.52%。

破頂股表現

破頂股包括，正味集團（2147）創上市新高，見1.21元，收報1.19元，升26.6%；星空華文（6698）創上市新高，見130元，收報129.3元，升0.78%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見4.2元，收報4.06元，升15.67%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見66.28元，收報60.96元，跌0.26%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.19元，收報1.19元，無升跌；陽光紙業（2002）創52周高，見2.95元，收報2.8元，跌2.78%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.175元，收報0.163元，升1.24%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.13元，收報3.05元，跌1.93%；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.67元，收報1.61元，跌1.83%；C-LINK SQ（1463）創52周高，見5元，收報4.94元，升2.28%。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見5.65元，收報5.59元，升1.45%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，西王特鋼（1266）低見0.043元，收報0.044元，無升跌；均安控股（1559）低見0.061元，收報0.061元，跌10.29%；三葉草生物（2197）低見1.06元，收報1.07元，跌6.14%；堃博醫療（2216）低見1.23元，收報1.25元，跌0.79%；粉筆（2469）低見8.97元，收報9.17元，跌3.47%；啓明醫療（2500）低見6.85元，收報6.87元，跌8.4%；華領醫藥（2552）低見1.81元，收報1.82元，跌4.21%；基石藥業（2616）低見2.56元，收報2.58元，跌6.86%；泰格醫藥（3347）低見49.6元，收報51.1元，跌0.1%；康希諾生物（6185）低見28元，收報28.35元，跌1.22%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，保利協鑫（3800）低見1.46元，收報1.47元，跌2%；中國寶力科技（0164）低見0.055元，收報0.057元，跌1.72%；中能控股（0228）低見0.072元，收報0.074元，跌7.5%；華寶國際（0336）低見2.99元，收報3元，跌2.28%；莊士機構國際（0367）低見0.56元，收報0.56元，跌1.75%；山東墨龍（0568）低見2.02元，收報2.05元，無升跌；稀鎂科技（0601）低見0.134元，收報0.134元，跌6.94%；中國置業投資（0736）低見0.13元，收報0.13元，跌0.76%；前海健康（0911）低見0.046元，收報0.046元，跌6.12%；寰宇娛樂文化（1046）低見0.25元，收報0.25元，跌1.96%。

異動股

上升異動股，包括，盛諾集團（1418）收報0.098元，升46.27%；景聯集團（1751）收報0.8元，升35.59%；實力建業（0519）收報0.084元，升33.33%；正榮地產（6158）收報0.155元，升27.05%；正味集團（2147）創上市新高，見1.21元，收報1.19元，升26.6%；中煙香港（6055）收報11.44元，升22.62%；百勤油服（2178）收報0.066元，升20%；LET GROUP（1383）收報0.188元，升19.75%；興科蓉醫藥（6833）收報0.4元，升19.4%；拉近網娛（8172）收報0.057元，升18.75%；易通訊集團（8031）收報0.415元，升16.9%。

下跌異動股，包括，吉林長龍藥業（8049）收報1.25元，跌32.43%；國瑞健康（2329）收報0.142元，跌20.67%；恩典生命科技（2112）見52周低0.249元，收報0.38元，跌20%；ECI TECH（8013）收報0.038元，跌19.15%；名仕快相（8483）收報0.066元，跌16.46%；瑞斯康集團（1679）收報0.141元，跌15.06%；ＧＢＡ集團（0261）收報0.034元，跌15%；百利達集團控股（8179）創52周高，見0.265元，收報0.2元，跌13.79%；杉杉品牌（1749）收報0.44元，跌13.73%；江蘇創新（2116）收報0.285元，跌13.64%；飛尚無煙煤（1738）收報0.61元，跌12.86%。

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