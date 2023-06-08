加拿大加息，市場對聯儲局加息預期又升，美股隔晚個別發展，升的是傳統股代表的道指，而息口敏感的科技股代表納指則跌1.2%，港股今朝整體也相同，科指跌幅多過恒指。內地五大行降人幣存息，內房抽升，內銀個別發展，最傷的反而是人民幣，見半年最低。人民幣弱，北水流入港股保值，半日流入額已較昨日全日大增3倍。