據萬寧介紹，明日起顧客於全線香港萬寧店及萬寧官方網店每購買任何一款萬寧自家品牌保健產品，萬寧即捐出2元予香港樂童行，捐款會用作支持一系列支援兒童的活動和計劃，包括以成本價購買萬寧自家品牌「 兒童鈣D3強健配方軟糖」及「兒童C+鋅咀嚼片」，經香港樂童行向深水埗及油尖旺區有需要的兒童提供保健品。另外，捐款亦會用作開辦社區體育課程、舉辦健康工作坊或講座、提供營養師諮詢服務等項目，冀改善他們的健康情況及傳授專業營養知識。

萬寧補充，明日至6月22日期間定為計劃的「愛心加倍日」，捐款會加碼一倍，即顧客每購買任何一款萬寧自家品牌保健產品，萬寧便會捐出4元。

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