凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，對於內地經濟樂觀、但不會盲目樂觀。他又表示昨天內地公布出口數字遜預期，而過去兩個月出口好於預期，但PMI與新增訂單數字跌，形容「數字打大架，經濟復蘇力度、速度、幅度不太穩健」。溫傑指，內地儲蓄大幅增長，投資者看不前景，他形容多間內地大型國有銀行減存款利率為「高招」，透過減存款息率，可以迫使資金流出。亦令息差擴闊，有利內銀。一方面亦能刺激借貸，又指「減存款利率」政策是針對內銀、借貸、股市和實體經濟。溫傑亦預測未來三個月，內地加推貨幣政策，可能會降準或減息。

至於近日港交所設立港幣、人民幣雙櫃台，溫傑指該政策對於香港成立一個國際金融中心是其中一個有效措施，令到交易更容易、兌換人民幣及交易買賣股份更簡單。但預期雙櫃台措施不會對港股成交有太大改變影響

他看好中特股，包括中移動（0941）和中行（3988）；優質舊經濟股友邦保險（1299）和長江基建（1038）；加息後期新經濟股騰訊（0700）及比亞迪（1211）；以及抵禦衰退黃金ETF如SPDR金ETF （2840）；另外，電訊股、及一些受政策受惠的板塊如內房和新能源汽車亦可以留意