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恒指反覆升47點 恒生科指倒跌1% 北水淨流入增15倍

加拿大加息，市場對美聯儲加息預期略升溫，恒指全日走勢反覆，尾市倒升，恒生科指指數則倒跌。內地五大行降人幣存息，藍籌內房升幅普遍跑贏大市，內銀五大行收市全線升。

恒指今早低開24點，高位升87點，低位跌164點，高低波幅252點。金融、實業、地產股推動大市，上升股份比例為29.13%，下跌為29.87%，無升跌為40.99%。

對息口敏感的恒生科技指數不爭氣，倒跌37點或約1%，收報3883點。通訊服務、非必需消費品、能源、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為19.79%，下跌為28.74%，無升跌為51.45%。

恒指收市升47點或0.25%，報19299點，大市成交金額844億元，較上日減少2.57%；國指跌1點或0.02%，報6540點。恒生科技指數收報3894點，跌0.68%，是今年5月16日783.9億元成交後最少

藍籌股成交金額372.65億元，佔大市成交44.15%；科指成份股成交金額178.93億元，佔大市成交21.2%；國指成份股成交金額307.61億元，佔大市成交36.44%。

窩輪及牛熊證成交金額增加14.65%，至112.15億元，佔大市成交13.27%。牛熊證成交金額49.84億元，增加44.15%；窩輪成交金額62.3億元，減少1.48%。

友邦（1299）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、中海油（0883）拖累大市。

藍籌46隻升，33隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升10.19%，收報1.73元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌3.44%，收報11.78元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報282.4元，升5.14%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報3.98元，跌3.86%。

恒指收復20天線(19216.9點)。科指高於20天線(3818.72點)。

北水南下合計淨流入40.48億元，較上日增加1579.31%，淨流入金額是6月5日108.85億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入42.89億元，對上一次連續2日淨流入是5月16日。南水北上合計淨流入29.52億元人民幣，較上日增加17.54%，連續第2日流入，累計流入54.62億元。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見5.55元，收報5.3元，升0.95%；正味集團（2147）創上市新高，見1.24元，收報1.06元，升12.77%；星空華文（6698）創上市新高，見130元，收報130元，升1.33%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見4.6元，收報4.43元，升26.21%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1066.85元，收報1066.85元，升0.05%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1030.85元，收報1030.85元，升0.01%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見66.28元，收報61.16元，升0.07%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見527.5元，收報527.5元，升0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.85元，收報106.85元，升0.05%；安碩中國國債－Ｒ（82829）創上市新高，見52.14元，收報52.14元，升0.04%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見117.8元，收報117.8元，升0.04%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.45元，收報1.37元，跌2.14%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.19元，收報1.19元，無升跌；陽光紙業（2002）創52周高，見2.95元，收報2.88元，無升跌；遠東控股國際（0036）創52周高，見0.138元，收報0.137元，升11.38%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.175元，收報0.163元，升1.24%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.19元，收報0.178元，升1.71%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.13元，收報3.09元，跌0.64%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見5.66元，收報5.62元，升2%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，勝利管道（1080）低見0.052元，收報0.054元，跌12.9%；西王特鋼（1266）低見0.043元，收報0.045元，升2.27%；中國天保集團（1427）低見0.161元，收報0.189元，升0.53%；均安控股（1559）低見0.061元，收報0.062元，跌8.82%；遠大住工（2163）低見2.99元，收報3.04元，跌2.88%；三葉草生物（2197）低見1.04元，收報1.06元，跌7.02%；堃博醫療（2216）低見1.22元，收報1.26元，無升跌；粉筆（2469）低見8.3元，收報8.58元，跌9.68%；啓明醫療（2500）低見6.55元，收報6.61元，跌11.87%；華領醫藥（2552）低見1.78元，收報1.82元，跌4.21%。

67隻股份創52周低，其中十隻包括，協鑫新能源（0451）低見0.46元，收報0.465元，跌4.12%；保利協鑫（3800）低見1.46元，收報1.49元，跌0.67%；凱聯國際酒店（0105）低見8.7元，收報8.7元，無升跌；中國寶力科技（0164）低見0.055元，收報0.06元，升3.45%；申萬宏源香港（0218）低見0.37元，收報0.39元，跌4.88%；中能控股（0228）低見0.072元，收報0.078元，跌2.5%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；華寶國際（0336）低見2.99元，收報3.07元，無升跌；延長石油國際（0346）低見0.6元，收報0.66元，無升跌；莊士機構國際（0367）低見0.56元，收報0.56元，跌1.75%。

異動股

上升異動股，包括，盛諾集團（1418）收報0.098元，升46.27%；實力建業（0519）收報0.087元，升38.1%；景聯集團（1751）收報0.8元，升35.59%；同景新能源（8326）收報0.19元，升32.87%；正榮地產（6158）收報0.16元，升31.15%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見4.6元，收報4.43元，升26.21%；天譽置業（0059）收報0.02元，升25%；合景泰富（1813）收報1.02元，升24.39%；中煙香港（6055）收報11.48元，升23.04%；拉近網娛（8172）收報0.059元，升22.92%。

下跌異動股，包括，吉林長龍藥業（8049）收報1.28元，跌30.81%；人和科技（8140）收報0.095元，跌20.83%；威訊控股（1087）收報0.405元，跌19%；大豐港（8310）收報0.068元，跌18.07%；名仕快相（8483）收報0.066元，跌16.46%；德萊建業（1546）收報0.159元，跌15.87%；嘉藝控股（1025）收報0.43元，跌15.69%；森浩集團（8285）收報0.05元，跌15.25%；泰和小貸（1915）收報0.62元，跌15.07%；中油潔能控股（1759）收報0.51元，跌15%。

 

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