虛擬保險公司OneDegree推出保費優惠活動，支持不同性傾向和性別認同人士，由即日起至本月底，投保該行家居保險時輸入指定與性別認同相關優惠碼，包括「IMLES」、「IMGAY」、「IMSTRAIGHT」等，可免首年家居保險保費，折扣將以現金回贈形式提供，並於投保後第4個月回贈，上限為800元。
OneDegree副行政總裁周美華表示，該行希望提供平台，鼓勵在生活中未有機會表達自己的人們，亦能說出自己所愛，給予他們勇氣，社會各方人士亦可表達支持。除了家居保險將「家庭」的定義涵蓋同居及同性伴侶，該行去年10月宣布為HIV陽性人士提供危疾保障，接受HIV陽性人士申請投保其危疾保險。即使現有客戶不幸於受保期間確診感染，其危疾保險亦容許客戶續保。
此外，OneDegree表示該行為LGBTQ+友善企業，公司對所有員工一視同仁，例如員工與同性伴侶於海外註冊結婚亦能獲得結婚假期，主管級職位員工的同性已婚伴侶可享用公司的醫療保障，同性伴侶領養孩子，亦能享有法定侍產假。
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