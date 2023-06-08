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六大博企紛出招擴海外客源 金沙赴獅城澳博到泰國吸客

澳門六大博彩企業正陸續訪外及舉辦活動，擬招攬更多海外遊客訪澳。澳門傳媒報道，金沙中國（1928）由昨日起至本周五，在新加坡的姊妹度假村濱海灣金沙舉辦展示澳門」的活動。當中約200位澳門中小企、行業協會及傳媒代表組成代表團，隨團前往新加坡參與活動。

總裁王英偉在出席活動期間指出，期望透過此標誌性活動的開篇之作，提高澳門作為國際休閒會展旅遊目的地的形象，吸引更多國際遊客到訪澳門並延長他們的逗留時間，全力支持及配合澳門政府開拓多元化國際客源、刺激旅遊業及經濟復甦的政策目標。同時可以藉此機會重點推介部分本澳中小企業，助力他們走向國際。據報道指，活動總預算約數百萬美元。金沙中國更計劃將「展示澳門」打造成為年度盛事。

此外，澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合則在剛過去的6月2日到4日，在泰國參與澳門政府旅遊局舉辦的大型路展活動，並以上葡京作為展位的主要設計，及推出期間限定住宿套票，日期由6月5日至9月28日，套票價錢由1499澳門元、1999澳門元及2159澳門元不等。其更指出，未來將推出更多特色旅遊產品，開拓國際旅客市場。該公司更由今日起至6月12日，參加澳門旅遊局於青島市奧林匹克帆船中心舉辦的「山東．青島澳門周」大型路展活動，並提供酒店優惠及入住上葡京等的抽獎活動。

 

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