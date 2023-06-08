moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

周大福全年少賺20% 遜預期 派特別息0.72元 料今年復蘇復常

周大福（1929）公布，全年少賺20%，至53.8億元，差過預期的67.4億元；收入為946.8億元，按年跌4.3%，差過預期的1022.1億元。核心運營利潤94.4億元，按年跌5.6%。毛利率22.4%，上年同期22.6%，預期為22.5%。派末期股息0.28元，與去年相若，但派特別股息0.72元。

營業額細分，內地營業額816.2億元，按年跌6.1%，預期884.2億元；香港及澳門營業額130.6億元，預期137.6億元。不過，公司稱，港、澳及其他市場於本財年的下年半顯著復蘇，營業額上升8.8%，此乃由於香港的社交距離措施放寬，令婚嫁積壓需求獲得釋放，以及內地邊境口岸重開。

同店銷售方面，內地同店销售跌13.1%，多過預期的跌12.3%；香港及澳門同店銷售增18.3%，好過預期的13.4%。單計香港，年內升36.6%，澳門則跌17.8%。公司指，隨著防疫措施於2023財政年度第四季度有所轉變，同店銷售增長已有改善，進一步支持內地業務復蘇。

資本支出19.8億元，按年增29%，預期16.3億元。

零售點方面，內地共有7269個周大福珠寶，超越為2025財政年度定下開設7000間門店的目標。香港及澳門淨關閉9個零售點。公司稱，未來的業務增長計劃將專注於高質量擴張、提升現有零售網絡的門店效益及提供卓越的顧客體驗。

公司預期，2024財政年度將會是復蘇及恢復常態的一年，預期集團的營運及財政表現將持續改善。認為2023財年下半年的提升品牌定位、加強產品差異化等五大策略方針，有助提升競爭力及盈利質素。

其他報道

六大博企紛出招擴海外客源 金沙赴獅城澳博到泰國吸客

OneDegree推性向平權 輸入性別認同優惠碼可免首年家居保費

中房網曾刊文章指限購限貸已無存在必要  文章午後已刪除

東芝建議股東接受日本產業伙伴140億美元收購要約

大摩料未來兩個月內地有措施刺激住宅及基建

明日起在萬寧每買一件特定保健產品 萬寧捐2元予香港樂童行

半日沽空金額75億 盈富沽空增1倍 沽空金額最多

DYNAM獲印度公司轉讓兩架Airbus購買權利 再向對方出租

息升科技股跌 恒指半日跌74點 北水流入10億 較昨日全日多3倍