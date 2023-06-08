營業額細分，內地營業額816.2億元，按年跌6.1%，預期884.2億元；香港及澳門營業額130.6億元，預期137.6億元。不過，公司稱，港、澳及其他市場於本財年的下年半顯著復蘇，營業額上升8.8%，此乃由於香港的社交距離措施放寬，令婚嫁積壓需求獲得釋放，以及內地邊境口岸重開。

同店銷售方面，內地同店销售跌13.1%，多過預期的跌12.3%；香港及澳門同店銷售增18.3%，好過預期的13.4%。單計香港，年內升36.6%，澳門則跌17.8%。公司指，隨著防疫措施於2023財政年度第四季度有所轉變，同店銷售增長已有改善，進一步支持內地業務復蘇。

資本支出19.8億元，按年增29%，預期16.3億元。

零售點方面，內地共有7269個周大福珠寶，超越為2025財政年度定下開設7000間門店的目標。香港及澳門淨關閉9個零售點。公司稱，未來的業務增長計劃將專注於高質量擴張、提升現有零售網絡的門店效益及提供卓越的顧客體驗。

公司預期，2024財政年度將會是復蘇及恢復常態的一年，預期集團的營運及財政表現將持續改善。認為2023財年下半年的提升品牌定位、加強產品差異化等五大策略方針，有助提升競爭力及盈利質素。

其他報道

六大博企紛出招擴海外客源 金沙赴獅城澳博到泰國吸客

OneDegree推性向平權 輸入性別認同優惠碼可免首年家居保費

中房網曾刊文章指限購限貸已無存在必要 文章午後已刪除

東芝建議股東接受日本產業伙伴140億美元收購要約

大摩料未來兩個月內地有措施刺激住宅及基建

明日起在萬寧每買一件特定保健產品 萬寧捐2元予香港樂童行

半日沽空金額75億 盈富沽空增1倍 沽空金額最多

DYNAM獲印度公司轉讓兩架Airbus購買權利 再向對方出租

息升科技股跌 恒指半日跌74點 北水流入10億 較昨日全日多3倍