周大福（1929）公布，全年少賺20%，至53.8億元，差過預期的67.4億元；收入為946.8億元，按年跌4.3%，差過預期的1022.1億元。核心運營利潤94.4億元，按年跌5.6%。毛利率22.4%，上年同期22.6%，預期為22.5%。派末期股息0.28元，與去年相若，但派特別股息0.72元。
營業額細分，內地營業額816.2億元，按年跌6.1%，預期884.2億元；香港及澳門營業額130.6億元，預期137.6億元。不過，公司稱，港、澳及其他市場於本財年的下年半顯著復蘇，營業額上升8.8%，此乃由於香港的社交距離措施放寬，令婚嫁積壓需求獲得釋放，以及內地邊境口岸重開。
同店銷售方面，內地同店销售跌13.1%，多過預期的跌12.3%；香港及澳門同店銷售增18.3%，好過預期的13.4%。單計香港，年內升36.6%，澳門則跌17.8%。公司指，隨著防疫措施於2023財政年度第四季度有所轉變，同店銷售增長已有改善，進一步支持內地業務復蘇。
資本支出19.8億元，按年增29%，預期16.3億元。
零售點方面，內地共有7269個周大福珠寶，超越為2025財政年度定下開設7000間門店的目標。香港及澳門淨關閉9個零售點。公司稱，未來的業務增長計劃將專注於高質量擴張、提升現有零售網絡的門店效益及提供卓越的顧客體驗。
公司預期，2024財政年度將會是復蘇及恢復常態的一年，預期集團的營運及財政表現將持續改善。認為2023財年下半年的提升品牌定位、加強產品差異化等五大策略方針，有助提升競爭力及盈利質素。
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