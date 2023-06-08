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置地80億美元打造上海西岸金融城今年起落續建成

置地公司今日在上海徐匯西岸藝術中心舉行發佈會，公佈集團中國內地商用物業的發展策略。憑藉旗艦「中環」（CENTRAL）高端生活零售系列和「光環」（The Ring） 生活零售系列雙管齊下，在專注於香港市場的同時，持續於中國內地開發創新、可持續和優質的商業樓宇樞紐，以迎合一眾城市的不同需要。

置地公司於會上，披露了位於徐匯濱江區核心地帶的上海西岸金融城的最新發展情況。此合資項目的總投資額達80億美元（約600億元人民幣），為該集團有史以來最大單筆投資項目，項目總面積為集團香港中環物業組合的兩倍。項目總開發面積約為110萬平方米（約1184萬平方呎），當中包括65萬平方米（約700萬平方呎）的甲級寫字樓、24萬平方米（約258萬平方呎）的高檔零售空間、16萬平方米（約172萬平方呎）的高端濱水住宅公寓、酒店、會議和文化設施。所有建築均已獲得「領先能源與環境設計」（LEED）和「WELL 健康建築標準」鉑金級預認證。當中涵蓋名為「西岸漩心」（West Bund Orbit）的嶄新公共藝術中心地標。該中心由置地公司與國際知名建築師Thomas Heatherwick合作設計，即將落成啓用，並於今年底對外開放。

上海西岸金融城將會分三期落成，第一期主要為待售住宅物業，將於今年稍後推出。服務式公寓和部分高端生活零售區，則預計將於2024年推出。 第二期預計將於2024年至2026年分階段落成，包括辦公室、酒店、會議中心和其他文化設施。第三階段將包括寫字樓和高檔零售店鋪，以及預計將由全球高端酒店品牌營運的高級酒店和服務式公寓，預計將在2026年至2027年之間分階段落成。

於未來五年，置地表示，將在重慶、成都、武漢、上海、南京、杭州及蘇州七個城市，新開發十個「中環」或「光環」系列新項目，為中國的零售物業組合帶來額外28萬平方米樓面，亦將集團在中國的商業項目總數增加至17個，與現有位於香港、澳門、北京、重慶和上海的商用物業項目，共同形成更全面的業務佈局。