moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

數據強化6月暫停加息預期 道指創1個月高 收市升168點 美債息回落

美國上周首次申領失業救濟人數大增，進一步強化6月暫停加息預期，美股標普500指數跨入牛市門檻，數據提振科技板塊，輝達等晶片股漲幅居前，Adobe上漲5%，通用汽車宣布明年起將接入Tesla超級充電網絡，通用汽車和Tesla延長時段上升，通用汽車曾漲逾5%，Tesla上漲3.8%。美債息回落，債息倒掛擴闊，美股上升，道指連升3日見一個月高。

道瓊斯工業平均指數收漲168點，升幅0.51%，報33833點。標普500指數收漲26點，升幅0.62%，報4293點。納斯達克綜合指數收漲133點，或1.02%，報13238點。

聯合健康升1.68%，報490.23美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻53點，而Visa跌0.99%，報223.05元，拖累道指14點。

科技股方面，蘋果收市報180.57元，升1.54%，谷歌母公司Alphabet收市報122.14元，跌0.29%，亞馬遜收市報124.25元，升2.49%，Facebook收市報264.58元，升0.37%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.03%，報460點。德國DAX指數收漲0.19%，報15989點；法國CAC 40指數漲0.27%，報7222點；英國富時100指數收跌0.33%，報7599點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.6%，報6670點。

美國2年期債息曾跌最多1.88%，是6月1日後最大跌幅。曾低見4.4707厘，是6月6日4.4286厘後最低。收市報4.5147厘，是6月6日後收市新低，當日報4.4786厘。

美國10年期債息曾跌最多2.34%，是5月30日後最大跌幅。曾低見3.7064厘，是6月7日3.6544厘後最低。收市報3.7179厘，是6月6日後收市新低，當日報3.6602厘。

美2年期10年期債續倒掛，曾擴闊至71.863基點，是5月31日71.587點後最闊。收市報80.308基點，是6月7日後收市最闊。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至148.852基點，是5月26日144.031基點後最闊。收市報153.008基點。

道指曾升最多0.62%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為2.25%。曾高見33873.81點，是5月2日34017.75點後最高。收市報33833.61點，是5月1日後收市新高，當日報34051.7點。連升3日，累計升270.75點，對上一次連升3日是4月10日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月19日。

標指曾升最多0.71%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見4298.01點，是6月7日4299.19點後最高。收市報4293.93點，是2022年8月16日後收市新高，當日報4305.2點。

納指曾升最多1.1%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為1.18%。高見13248.6點，是6月7日13361.9點後最高。收市報13238.52點，是6月6日後收市新高，當日報13276.42點。

 