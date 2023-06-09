道瓊斯工業平均指數收漲168點，升幅0.51%，報33833點。標普500指數收漲26點，升幅0.62%，報4293點。納斯達克綜合指數收漲133點，或1.02%，報13238點。

聯合健康升1.68%，報490.23美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻53點，而Visa跌0.99%，報223.05元，拖累道指14點。

科技股方面，蘋果收市報180.57元，升1.54%，谷歌母公司Alphabet收市報122.14元，跌0.29%，亞馬遜收市報124.25元，升2.49%，Facebook收市報264.58元，升0.37%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.03%，報460點。德國DAX指數收漲0.19%，報15989點；法國CAC 40指數漲0.27%，報7222點；英國富時100指數收跌0.33%，報7599點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.6%，報6670點。

美國2年期債息曾跌最多1.88%，是6月1日後最大跌幅。曾低見4.4707厘，是6月6日4.4286厘後最低。收市報4.5147厘，是6月6日後收市新低，當日報4.4786厘。

美國10年期債息曾跌最多2.34%，是5月30日後最大跌幅。曾低見3.7064厘，是6月7日3.6544厘後最低。收市報3.7179厘，是6月6日後收市新低，當日報3.6602厘。

美2年期10年期債續倒掛，曾擴闊至71.863基點，是5月31日71.587點後最闊。收市報80.308基點，是6月7日後收市最闊。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至148.852基點，是5月26日144.031基點後最闊。收市報153.008基點。

道指曾升最多0.62%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為2.25%。曾高見33873.81點，是5月2日34017.75點後最高。收市報33833.61點，是5月1日後收市新高，當日報34051.7點。連升3日，累計升270.75點，對上一次連升3日是4月10日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月19日。

標指曾升最多0.71%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見4298.01點，是6月7日4299.19點後最高。收市報4293.93點，是2022年8月16日後收市新高，當日報4305.2點。

納指曾升最多1.1%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為1.18%。高見13248.6點，是6月7日13361.9點後最高。收市報13238.52點，是6月6日後收市新高，當日報13276.42點。