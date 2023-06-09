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港股ADR升66點 夜期高水80點 蔚來等業績

美股向上，港股ADR升66點或%，報19366點，即月恒指夜期升129點，報19379點，夜期高水80點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.17%，折合報335.38元；阿里巴巴（9988）升1.23%，折合報84.37元；美團（3690）升0.79%，折合報125.38元；匯控（0005）升0.52%，折合報60.26元；建行（0939）跌0.07%，折合報5.14元。

道期現跌0.152%；標期現跌0.09%；納期現跌0.08%。日股現升1.03%，韓股現升0.41%，澳股現升0.33%。

VIX指數隔晚跌2.08%或0.29點，報13.65點。

紐油現跌0.56%或0.4美元，報70.89美元；布油現跌0.56%或0.42美元，報75.53美元；金價現跌0.03%或0.75美元，報1964.71美元；LME 銅期貨隔晚升0.65%或54美元，報8347.5美元。美國10年期債息現升0.2%或0.0078厘，報3.7257厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，蔚來（9866）、港通控股（0032）、耀高控股（1796）

旭輝（0884）5月銷售70億人幣。

王世榮將辭任老牌地產商建業實業（0216）及漢國置業（0160）主席。

商務部推汽車促消費活動，要求推購車優惠。

Capital Group 增持攜程（9961）至逾5%。

東風汽車（0489）5月汽車銷量按年升逾一成。

周大福（1929）全年少賺20%，遜預期，派特別息0.72元，料今年復蘇復常。

六大博企紛出招擴海外客源，金沙赴獅城澳博到泰國吸客。

 

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