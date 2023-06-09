恒指今早高開34點或0.18%，報19333點，大市成交金額11億元；國指今早高開19點或0.3%，報6559點。恒生科技指數開市報3915點，升0.56%。非必需消費品、通訊服務、衛生保健股推動大市。全市上升股份比例為9.61%，下跌為2.9%，無升跌為87.48%。