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恒指高開34點 科指升0.56% 周大福升5.5% 小鵬升2.1%

恒指今早高開34點或0.18%，報19333點，大市成交金額11億元；國指今早高開19點或0.3%，報6559點。恒生科技指數開市報3915點，升0.56%。非必需消費品、通訊服務、衛生保健股推動大市。全市上升股份比例為9.61%，下跌為2.9%，無升跌為87.48%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、潤地（1109）、中石化（0386）拖累大市。

藍籌36隻升，21隻下跌，23隻無升跌。周大福（1929）升5.51%，報14.56元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌5.61%，報4.04元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，2隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報33.5元，升2.13%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報23.7元，跌0.42%。

恒指續高於20天線(19196.38點)。科指續高於20天線(3821.38點)，受制於50天線(3958.61點)。

蒙牛（2319）發行6.5億可轉債 佔現代牧業（1117）7.1%。蒙牛開市報30元，跌1.15%。現代牧業（1117）開市報0.88元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，蔚來（9866）無成交，報60.5元。港通控股（0032）無成交，報9.7元。耀高控股（1796）無成交，報0.8元。

旭輝（0884）5月銷售70億人幣。停牌。

王世榮將辭任老牌地產商建業實業（0216）及漢國置業（0160）主席。建業實業無成交，報1.18元。漢國置業（0160）無成交，報1.9元。

商務部推汽車促消費活動，要求推購車優惠。汽車股普遍向上，吉利（0175）開市報9.47元，升0.74%。比亞迪（1211）開市報250.4元，升1.05%。廣汽集團（2238）開市報4.58元，升0.66%。東風集團股份（0489）開市報3.74元，跌0.8%。長城汽車（2333）開市報8.84元，升1.61%。北京汽車（1958）開市報2.1元，升0.96%。小鵬（9868）開市報33.5元，升2.13%。五菱（0305）無成交，報0.73元。理想汽車（2015）開市報125元，升0.81%。蔚來（9866）無成交，報60.5元。零跑（9863）開市報40.1元，升0.38%。

Capital Group 增持攜程（9961）至逾5%。開市報283.2元，升0.28%。

東風汽車（0489）5月汽車銷量按年升逾一成。開市報3.74元，跌0.8%。

周大福（1929）全年少賺20%，遜預期，派特別息0.72元，料今年復蘇復常。開市報14.56元，升5.51%。

六大博企紛出招擴海外客源，金沙赴獅城澳博到泰國吸客。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）無成交，報7.75元。美高梅中國（2282）開市報9.2元，升1.1%。澳博（0880）開市報3.3元，升0.92%。永利澳門（1128）無成交，報7.63元。銀河娛樂（0027）開市報50.55元，升0.6%。金沙中國（1928）開市報27.5元，升0.92%。

異動股

上升異動股，包括，盛諾集團（1418）開市報0.112元，升14.29%；金輝（0137）開市報0.98元，升11.36%；裕承科金（0279）開市報0.109元，升10.1%；橙天嘉禾（1132）開市報0.073元，升8.96%；生活概念（8056）開市報0.37元，升8.82%；山東墨龍（0568）開市報2.19元，升7.88%；陸慶娛樂（8052）開市報0.015元，升7.14%；宏基資本（2288）開市報0.335元，升6.35%；正榮地產（6158）開市報0.17元，升6.25%；周大福（1929）開市報14.56元，升5.51%。

下跌異動股，包括，國能國際資產（0918）開市報0.213元，跌14.8%；首鋼資源（0639）開市報2.27元，跌9.92%；萬洲（0288）開市報4.04元，跌5.61%；環球醫療（2666）開市報4.47元，跌5.3%；叙福樓（1978）開市報1.14元，跌5%；翰森製藥（3692）開市報12.42元，跌4.75%；招商局港口（0144）開市報11.14元，跌4.62%。

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