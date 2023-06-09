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內地5月PPI跌4.6% 連跌8個月兼跌幅擴大 見逾7年最大跌幅 CPI符預期

國統局公佈，5月居民消費價格(CPI)按年升0.2%，符預期，4月增長0.1%。 5月工業生產者出廠價格(PPI)連跌8個月兼跌幅擴大，由上月的跌3.6%擴大至下降4.6%，多過預期的下降4.3%，而跌4.6%亦是2016年2月後最大跌幅，當時跌4.9%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，5月份，國際大宗商品價格整體下行，國內外工業品市場需求總體偏弱，加之上年同期對比基數較高，PPI按月、按年均繼續下降。 5月份，消費需求繼續恢復，市場運行總體平穩，CPI按月下降，按年漲幅略有擴大。

CPI方面，從按月看，CPI下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，受季節性因素影響，食品價格下降0.7%，降幅比上月收窄0.3個百分點，影響CPI下降約0.12個百分點。食品中，由於市場供應充足，蝦蟹類、鮮菜、豬肉、雞蛋和鮮果價格分別下降3.5%、3.4%、2.0%、1.6%和0.3%，合計影響CPI下降約0.13個百分點，佔CPI總降幅六成多。非食品價格由上月上漲0.1%轉為下降0.1%，影響CPI下降約0.05個百分點。非食品中，假期後出行需求回落，飛機票和交通工具租賃費價格均下降7.2%；演唱會等演出活動增加，電影及演出票價格上漲0.8%；夏裝換季上新，服裝價格上漲0.4%。

從按年看，CPI上漲0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，食品價格上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.6個百分點，影響CPI上漲約0.19個百分點。食品中，禽肉類、食用油和鮮果價格分別上漲5.6%、3.6%和3.4%，漲幅均有回落；豬肉價格由上月上漲4.0%轉為下降3.2%；鮮菜價格下降1.7%，降幅比上月收窄11.8個百分點；糧食和水產品價格基本穩定。非食品價格由上月上漲0.1%轉為持平。非食品中，服務價格上漲0.9%，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中飛機票、旅遊和交通工具租賃費價格分別上漲14.7%、8.0%和5.1%，漲幅均有回落；工業消費品價格下降1.7%，降幅擴大0.2個百分點，其中汽油、燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降11.3%、5.1%和3.3%。

據測算，在5月份0.2%的CPI按年漲幅中，上年價格變動的翹尾影響約為0.5個百分點，上月為0.3個百分點；新漲價影響約為-0.3個百分點，上月為-0.2個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.6%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

PPI方面，從按月看，PPI下降0.9%，降幅比上月擴大0.4個百分點。其中，生產資料價格下降1.2%，降幅擴大0.6個百分點；生活資料價格下降0.2%，降幅收窄0.1個百分點。國際原油、主要有色金屬價格下行，帶動國內相關行業價格下降。其中石油和天然氣開採業價格下降2.1%，化學原料和化學製品製造業價格下降2.0%；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.1%。煤炭、鋼材、水泥等行業供應總體充足，但需求偏弱，價格均下降，其中煤炭開采和洗選業價格下降5.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降4.2%，非金屬礦物製品業價格下降0.9%。裝備製造業價格小幅下降，其中電氣機械和器材製造業價格下降0.5%，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降0.3%，汽車製造業價格下降0.2%。另外，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲0.5%，電力熱力生產和供應業價格上漲0.1%。

從按年看，PPI下降4.6%，降幅比上月擴大1.0個百分點。其中，生產資料價格下降5.9%，降幅擴大1.2個百分點；生活資料價格由上月上漲0.4%轉為下降0.1%。調查的40個工業行業大類中，價格下降的有26個，比上月增加3個。主要行業中，石油和天然氣開採業價格下降19.1%，降幅擴大2.8個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降16.8%，降幅擴大3.2個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業價格下降15.1%，降幅擴大3.7個百分點；煤炭開采和洗選業價格下降13.1%，降幅擴大3.8個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降8.4%，降幅收窄0.2個百分點。汽車製造業價格下降1.1%。另外，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲4.5%，電力熱力生產和供應業價格上漲1.6%，紡織服裝服飾業價格上漲1.0%。

 

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